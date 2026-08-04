Fuego Yanardağı\'nda patlama: Turuncu alarm

GUATEMALA'da bulunan Fuego Yanardağı'ndaki volkanik patlamalar nedeniyle ülke genelinde turuncu alarm ilan edildi. Risk altındaki iki köy tahliye edilirken, bölgede eğitime ara verildi.

Guatemala'nın başkentine 35 kilometre mesafedeki Fuego Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (CONRED), kül ve lav püskürten yanardağdaki hareketliliğin şiddetini artırması üzerine ülke genelinde ikinci en yüksek seviye olan turuncu alarm durumuna geçildiğini duyurdu. Yanardağın eteklerinde yer alan El Porvenir ve Las Lajitas köylerindeki yaklaşık 250 kişi tedbir amacıyla güvenli bölgelere tahliye edildi.

CONRED tarafından yapılan açıklamada, kül bulutlarının deniz seviyesinden 6 bin metre yüksekliğe ulaştığı; gaz, kül ve kaya parçalarından oluşan piroklastik akıntıların yamaçlardan aşağı hızla ilerlediği bildirildi. Güvenlik önlemleri kapsamında yanardağ yakınlarından geçen 14 numaralı ulusal otoyol ulaşıma kapatıldı ve çevre kasabalardaki okullarda dersler askıya alındı. Yetkililer, bölge halkına pencerelerini kapalı tutmaları, riskli alanlardan uzak durmaları ve 72 saatlik acil durum çantası hazırlamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Batı yarımkürenin en aktif yanardağlarından biri olarak bilinen Fuego'da 2018 yılının haziran ayında meydana gelen büyük patlamada 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.