Gansu\'da Sel Felaketi: 10 Ölü, Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

ÇİN'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde meydana gelen selin ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletine bağlı Dingxi kentinin Weiyuan ilçesinde meydana gelen selin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, şiddetli yağışların neden olduğu afette mahsur kalan yüzlerce kişinin tahliye edildiğini, yaralıların ise hastanelerde tedavi altına alındığını açıkladı.

Gansu Eyaleti Yangın ve Kurtarma Teşkilatı, 305 itfaiyeci ile 68 itfaiye aracının görevlendirildiğini kaydetti. Dün yapılan açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen ani seller sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı belirtilmişti.