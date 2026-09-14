Gavda Adası açıklarında göçmen teknesi battı, 1 ölü 25 kayıp var
Yunanistan'ın Gavda Adası açıklarında 77 düzensiz göçmeni taşıyan teknenin batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi kayboldu. Yunanistan Sahil Güvenliği, 51 kişinin kurtarıldığını ve ek botların katılımıyla arama-kurtarma operasyonu başlatıldığını açıkladı.
YUNANİSTAN'da, Gavda Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi kayboldu.
Yunan basını, 77 düzensiz göçmeni taşıyan bir teknenin, Girit Adası'nın güneyindeki Gavda Adası açıklarında battığını duyurdu. Teknenin batması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 25 kişinin kaybolduğu, 51 kişinin ise kurtarıldığı bildirildi. Yunanistan Sahil Güvenliği, ek botların katılımıyla geniş çaplı arama-kurtarma operasyonu başlatıldığını açıkladı.
Kaynak: DHA
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