21.02.2026 12:14
ATGB Başkanı Aksu, Alican Uludağ'ın tutuklanmasına tepki gösterdi ve serbest bırakılmasını istedi.

Haber: İlhan BABA

(FRANKFURT) - Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB) Başkanı Recai Aksu, Gazeteci Alican Uludağ'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Aksu, "Gazetecilik suç değildir, Uludağ derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

ATGB Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Recai Aksu, basın ve ifade özgürlüğünün açıkça hedef alındığını belirterek, Uludağ'ın mesleğini yıllardır kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğuyla icra eden bir gazeteci olduğunu vurguladı.

Aksu, Uludağ'ın bugüne kadar hiçbir soruşturmadan kaçmadığı, her çağrıldığında ifade verdiğini hatırlatarak, kaçma şüphesi bulunmamasına rağmen evine baskın düzenlenmesi ve çocuklarının gözü önünde gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Aksu, "Gazetecilik suç

Yargı gücünün orantısız biçimde kullanılarak gazetecilerin suçlu gibi gösterilmesinin demokratik toplum ilkeleriyle bağdaşmadığınu belirten Aksu,  ATGB'nin, tüm dünyaya "gazetecilik suç değildir" mesajını güçlü şekilde duyurmaya devam edeceğini söyledi.

Türkiye'de medyanın giderek artan baskı altında olduğu ve bağımsız gazetecilerin susturulmaya çalışıldığı bir ortamda sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Recai Aksu, Alican Uludağ'ın tutuklanmasının gazetecileri korkutamayacağını, yıldırmayacağını ve sindiremeyeceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

