Gazze'de Can Kaybı 50 Bini Aştı

(ANKARA) - Filistin Sağlık Bakanlığı'nın bugün yaptığı açıklamaya göre Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail hava saldırılarında 2023 yılının Ekim ayından bu yana hayatını kaybedenlerin saıyısı toplam 50 bini aştı, yaralı sayısı ise 113 bini geçti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasın göre İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bugünkü saldırılarında hayatını kaybeden 39 ve yaralanan 124 Filistinli ile birlikte 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 50 bin 183'e, yaralı sayısı 113.828'e ulaştı.

Açıklamada, "Kurtarma ekipleri ulaşamadığı için birçok kurban hala enkaz altında veya yollarda mahsur kalmış durumda" denildi. İsrail ordusu, 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne ani bir hava saldırısı düzenleyerek 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından savaşı yeniden başlattı. Kasım ayında Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı. İsrail ayrıca, Gazze'de yürüttüğü savaş nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla karşı karşıya. İsrail, Gazze'nin yanı sıra Suriye, Yemen, Lübnan ve işgal altındaki Batı Şeria topraklarına da saldırılarda bulunuyor." denildi.