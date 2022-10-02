Zaman yolcusu olduğunu iddia eden genç, kıyamet için tarih verdi! - Son Dakika
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Zaman yolcusu olduğunu iddia eden genç, kıyamet için tarih verdi!

02.10.2022 20:52

Gelecekten geldiğini öne süren Phil Orrin adlı gencin katıldığı programda söyledikleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Orrin, kıyametin 2050 yılında kopacağını öne sürerek herkesi şaşırttı.

Zaman yolculuğu akımı devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından gelecekten geldiğini iddia edenlerin sayısı her geçen gün gün çoğalırken, bu sefer Phil Orrin adlı bir genç, katıldığı programda zaman yolcusu olduğunu iddia ederek bir takım iddialarda bulundu.

"BİR ŞİRKET TARAFINDAN YÖNETİLİYORUZ"

İnsanlığın bir şirket tarafından yönetildiğini iddia eden Orrin, "Cinsiyet, ırk, cinsellik, kimlik ve tercih temelinde bizi bölerek daha kolay yönetilmemizi sağlıyorlar. Şu anda bir deneyin içerisindeyiz ve bir şirket tarafından yönetiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"KIYAMET 2050 YILINDA KOPACAK"

Kıyametle ilgili de iddialarda bulunan Orrin, şöyle devam etti: "2050 yılında kopacak kıyamet öncesi dünyayı daha yaşanılabilir bir hale getirmemiz gerekiyor. Bu tüm insanlığın ortak sorumluluğu."

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