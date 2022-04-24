Gelin düğün yemininde öyle bir şey söyledi ki, damat neredeyse düğünü iptal edecekti - Son Dakika
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Gelin düğün yemininde öyle bir şey söyledi ki, damat neredeyse düğünü iptal edecekti

24.04.2022 11:12
Gelin düğün yemininde öyle bir şey söyledi ki, damat neredeyse düğünü iptal edecekti

İngiltere'de evlenen Sara adlı genç kız, düğün sırasında edilen yemindeki "Hastalıkta ve sağlıkta yanındayım" ifadesini kabul etmediğini söyleyerek büyük şaşkınlık yarattı. Hasta insanlarla ilgilenmekten hoşlanmadığını dile getiren gelin, damadın tepkisine neden oldu. İkili, düğünü iptal etme boyutuna kadar geldi.

İngiltere'de dünyaevine giren Sara adlı genç kadının her düğünde klasik olarak edilen yemin metninden "Hastalıkta ve sağlıkta" ifadesinin çıkarması, hem damadın hem de damadın ailesinin tepkisini çekti.

"HASTA İNSANLARLA UĞRAŞMAYI SEVMİYORUM"

Yaptığının yanlış olduğunu bildiğini belirten Sara, "Evet farkındayım bu saçma ancak küçükken sürekli hasta olan annem ve babama bakmak zorunda kaldık. Bu yüzden hasta insanlara bakmayı sevmiyorum" dedi.

DAMAT BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ

Müstakbel eşinin tavrı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen damat ise başına gelenler nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirterek, evliliğin hastalıkta ve sağlıkta bir arada durmak olduğuna inandığını aktardı.

DÜĞÜN İPTAL BOYUTUNA KADAR GELDİ

Gelinin, düğün metninden çıkardığı cümle nedeniyle uzun süre tartışma yaşayan gelin ve damadın, düğünü iptal ederek ayrılık boyutuna kadar geldiği ancak araya giren akrabaları sayesinde anlaştıkları öğrenildi.

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