Gene Hackman ve Betsy Arakawa'nın ölüm nedenleri belli oldu! 1 hafta cesediyle yaşamış - Son Dakika
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Gene Hackman ve Betsy Arakawa'nın ölüm nedenleri belli oldu! 1 hafta cesediyle yaşamış

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Gene Hackman ile piyanist eşi Betsy Arakawa'nın şüpheli ölümleriyle ilgili soruşturma tamamlandı. Arakawa'nın hantavirüs akciğer sendromundan, Hackman'ın ise koroner arter hastalığından öldüğü belirlendi. Hackman'ın Arakawa'dan bir hafta önce öldüğünü belirten adli tabip, Hackman'ın ileri seviye Alzheimer hastası olmasından dolayı eşinin ölümünün farkında olmama ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

08.03.2025 11:06
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Hollywood'un efsanevi oyuncusu Gene Hackman ile piyanist eşi Betsy Arakawa 27 Şubat'ta ABD'nin Santa Fe şehrindeki evlerinde ölü bulundu. 95 yaşındaki iki Oscar ödüllü oyuncu ve 65 yaşındaki eşinin ölümlerine dair yapılan soruşturma tamamlandı ve çiftin ölüm nedenleri belli oldu.

HACKMAN EŞİNDEN 1 HAFTA SONRA ÖLDÜ

Betsy Arakawa'nın işlerini yaparken ve daha sonra Gene Hackman ile yaşadığı eve girmek için anahtarlık kullanırken çekilmiş güvenlik kamerası görüntülerine dayanarak, 11 Şubat'ta öldüğü düşünülüyor. Arakawa'nın 11 Şubat'ta bilgisayarında açılmamış çok sayıda e-posta olduğu, bu tarihten sonra kendisinden gelen bir iletişim veya bilinen bir aktivitesi olmadığı aktarıldı. New Mexico Adli Tıp Uzmanı tarafından yapılan şok açıklamaya göre; Oscar ödüllü aktör Gene Hackman, nadir bir virüs kaparak ölen eşi Betsy Arakawa'dan yaklaşık bir hafta sonra doğal sebeplerden yaşamını yitirdi.

NADİR GÖRÜLEN BİR HASTALIK

Baş adli tabip Dr. Heather Jarrell'e göre Betsy Arakawa, kemirgen idrarı, dışkısı ve tükürüğü yoluyla bulaşan "grip benzeri semptomlarla başlayan ve hızla daha şiddetli bir hastalığa ilerleyen nadir görülen bulaşıcı bir hastalık" olan hantavirüs akciğer sendromundan öldü.

Gene Hackman'ın ise kalp pili anormal kalp ritmi kaydettikten bir hafta sonra, 18 Şubat'ta öldüğü düşünülüyor. Dr. Jarrell, ünlü oyuncunun ölüm sonrası BT incelemesinin "kalbi ilgilendiren birden fazla cerrahi prosedür, önceki kalp krizlerine dair kanıtlar ve kronik yüksek tansiyon nedeniyle böbreklerde ciddi değişiklikler de dahil olmak üzere ciddi kalp hastalığı gösterdiğini" söyledi.

"ÖLDÜĞÜNÜN FARKINDA OLMAYABİLİR"

Adli tabip, Gene Hackman'ın Alzheimer hastası olduğunu ve bunun ölümüne "önemli katkıda bulunan bir faktör" olduğunu belirtti. Ayrıca oyuncunun susuz kaldığına dair bir kanıt göstermediğini, ancak midesinde yiyecek de bulamadığını, bunun da yakın zamanda yemek yemediği anlamına geldiğini açıkladı.

Dr. Jarrell, Gene Hackman'ın Alzheimer hastalığının ileri evresinde olduğunu belirterek, "Betsy'nin öldüğünün farkında olmamış olması yüksek ihtimal" ifadesini kullandı.

Gene Hackman ve Betsy Arakawa\'nın ölüm nedenleri belli oldu! 1 hafta cesediyle yaşamış

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Son Dakika Dünya Gene Hackman ve Betsy Arakawa'nın ölüm nedenleri belli oldu! 1 hafta cesediyle yaşamış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • osman k:
    hackman eşinden 1 hafta önce öldüyse yani eşi de hackman dan 1 hafta sonra öldüyse hackmanın eşinin ölümünden habersiz olmasının nedeni alzheimer olamaz! 28 5 Yanıtla
  • Zeynep Yedidağ:
    GENE HACKMAN 18 ŞUBAT EŞİ 11 ŞUBAT ÖLÜM TARİHLERİ YANLIŞ BAŞLIK ATIYORSUNUZ! 14 0 Yanıtla
  • Mehmet Şener:
    Okumayan haber yazarı çalıştırmayın kardeşim! 11 0 Yanıtla
  • Blue Moon:
    Haberlerrinizin hepsi yanlis....ayrica sayfanin reklamlarinda hep 3 gunde zenginlik adi altinda reklamlar var bu reklamlari sikayet etmek lazim...dikkat etmediginzi haberlerden belli.bastan sagma is yapilmaz.dikkat edin.bu reklamlarrida sikayet etmeli.kim izin veriyorsa...sikayet biriminiz yok!bilmeyen girip dolandirilsa nolcak? 2 0 Yanıtla
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