Gıda krizinin çözümüne katkı sağlayacağını söyleyen Putin'in tek bir şartı var: Yaptırımları kaldırın - Son Dakika
Üye Girişi

Gıda krizinin çözümüne katkı sağlayacağını söyleyen Putin'in tek bir şartı var: Yaptırımları kaldırın

26.05.2022 23:13

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaş, buğday fiyatlarını son 14 yılın en yüksek seviyesine yükseltti. Ukrayna'nın ürettiği tahıl ürünlerinin dünya pazarlarına çıkarılmasında zorluk çekilirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırımlar kaldırılırsa gıda krizinin çözümüne katkı sağlayacağını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İtalya Başbakanı Mario Draghi, telefonda görüştü. İtalya'nın son günlerde Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sonlandırılması yönünde girişimlerinin ardından gerçekleşen telefon görüşmesinde Putin, Draghi'ye Ukrayna'da sürdürdükleri askeri operasyonlar hakkında bilgi verdi.

DONBASS'TAKİ SON DURUM GÖRÜŞÜLDÜ

Kremlin Basın Servisi tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Vladimir Putin özellikle kurtarılan Donbass bölgesi şehirlerinde barışçıl bir yaşam kurulması için sürdürülen çalışmalardan bahsetti. Ukrayna tarafından Azak Denizi ve Karadeniz limanlarından çıkışı engellenen sivil gemilerin çıkışı ve insani koridorların günlük olarak açılması da dahil seyrüsefer güvenliği tartışıldı. Ayrıca Kiev tarafından durdurulan müzakerelerin temel değerlendirilmesi de yapıldı" denildi.

PUTİN SUÇLAMALARI REDDETTİ

Putin ile Draghi'nin küresel gıda güvenliği konusunu da ele aldığı aktarılan açıklamada, "Küresel gıda güvenliği alanındaki durum ayrıntılı olarak ele alındı. Rusya'nın tarım ürünlerinde dünya pazarına arzıyla ilgili ortaya çıkan sorunlarda, Rusya'nın suçlanmasının asılsız olduğuna dikkat çeken Vladimir Putin, ortaya çıkan sorunların üretim ve lojistik zincirlerinin işleyişiyle ilgili aksamalar olduğuna dikkat çekti" denildi.

KRİZİN AŞILMASI İÇİN YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI KOŞULU

Açıklamada, "Korona virüs salgını sırasında batılı ülkelerin mali politikalarının yanı sıra ABD ve AB tarafından uygulanan Rusya karşıtı yaptırımlar nedeniyle ağırlaştığına dikkat çeken Vladimir Putin, Rusya'nın, batıdan gelen siyasi kısıtlamaların kaldırılması koşuluyla tahıl ve gübre ihracatı yoluyla krizin aşılmasında önemli bir katkı sunmaya hazır olduklarını söyledi" ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
500
Putin: Yaptırımlar kaldırılırsa gıda krizinin çözümüne katkı sağlayabiliriz Putin: Yaptırımlar kaldırılırsa gıda krizinin çözümüne katkı sağlayabiliriz Putin, Rusya'nın Batılı teknolojilerden mahrum bırakılamayacağını söyledi Putin, Rusya'nın Batılı teknolojilerden mahrum bırakılamayacağını söyledi
Kaynak: İHA

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gıda krizinin çözümüne katkı sağlayacağını söyleyen Putin'in tek bir şartı var: Yaptırımları kaldırın - Son Dakika


Son Dakika
23:09 Meksika'da yunuslar karaya vurdu! Yetkililer sebebini araştırıyor
23:04 Bahçeli'nin "NATO'dan ayrılmak gündeme alınmalı" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi: Kuvayi Milliye ruhuyla destekleyeceğiz
23:01 Gündem olan olay! Şampiyonluk kutlamasında takım arkadaşını yumrukladı
22:05 Bankacılık Kanunu teklifi, muhalefetin itirazlarına rağmen TBMM'den geçerek yasalaştı
21:46 Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımını açıkladılar! İşte anlaşma sağlanan o Avrupa devi!
21:44 Denizli'de 51 yaşındaki kadın traktör kazasında yaşamını yitirdi!
21:26 Konseri iptal edilen Melek Mosso'ya, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den destek: Gideni götürür, sandık affetmez
21:23 Ülkemizde Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 5 hayatını kaybetti, bin 310 yeni vaka tespit edildi
21:22 İnternet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar gelebilir! Kanun teklifi Meclis'e sunuldu
21:20 Ünlü futbolcuya ihanet şoku! Sevgilisinin ortaya çıkan videosu kafa karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 23:24:48. #1.13#
SON DAKİKA: Gıda krizinin çözümüne katkı sağlayacağını söyleyen Putin'in tek bir şartı var: Yaptırımları kaldırın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement