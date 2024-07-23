Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle İstifa Etti - Son Dakika
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Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle İstifa Etti

Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle İstifa Etti

ABD basınında yer alan haberlere göre, Donald Trump'a suikast girişimini engelleyemediği için eleştirilerin hedefi olan Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti. Cheatle, 13 Temmuz'da Cumhuriyetçi Parti'nin mitinginde ABD Başkan adayı Trump'a yönelik suikast girişimi ve bu sırada bir katılımcının ölümü, kişinin ağır yaralanmasından bu yana istifa çağrılarıyla karşı karşıya kalmıştı.

23.07.2024 19:40
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(ANKARA) - ABD basınında yer alan haberlere göre, Donald Trump'a suikast girişimini engelleyemediği için eleştirilerin hedefi olan Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti.

Cheatle, 13 Temmuz'da Cumhuriyetçi Parti'nin mitinginde ABD Başkan adayı Trump'a yönelik suikast girişimi ve bu sırada bir katılımcının ölümü,  kişinin ağır yaralanmasından bu yana istifa çağrılarıyla karşı karşıya kalmıştı. Saldırıdan sonra ABC News'e verdiği röportajda Cheatle, olayı "kabul edilemez" olarak nitelendirerek böyle bir şeyin bir daha yaşanmamasını sağlamanın kendi sorumluluğu olduğunu söylemişti. "Sorumluluk bende bitiyor, ben Gizli Servisin Direktörüyüm ve bir inceleme yaptığımızdan ve personelimize gerektiği şekilde kaynak sağladığımızdan emin olmam gerekiyor" diyen Cheatle, görevinden istifa etmeyeceğini söylemiş, bu iddiasını pazartesi günü Kongre'de verdiği ifade sırasında da tekrarlamıştı.

Hem Cumhuriyetçilerden hem de Demokratlardan istifa etmesi için baskı yapılırken, Cumhuriyetçi milletvekilleri Cheatle'ın görevden alınması için baskı oluşturdu. Milletvekilleri Chaetle'ın, Temsilciler Meclisi Gözetim Komisyonu önünde ifade vermeye gitmesi ve Komitenin sorularının çoğuna cevap vermek istememesi üzerine öfkelendi. Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Gözetim Komisyonu Başkanı James Comer, "Gizli Servis artık beceriksizlik timsali haline geldi" ifadelerini kullandı. Demokrat Parti Temsilci Ro Khanna da "Bir başkan adayına suikast girişimi olduğunda Gizli Servis teşkilatının başında kalamazsınız" dedi.

ABD basınında, her iki partiden gelen baskılar sonucunda Gizli Servis Direktörü Cheatle'ın istifa ettiği haberleri yer aldı.

Kaynak: ANKA

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