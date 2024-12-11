Görüntü Halep'ten! Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı - Son Dakika
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Dünya

Görüntü Halep'ten! Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı

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Suriye'de muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'te 82 TC 1453 plakalı bir araç görüntülendi. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntü kısa sürede viral oldu.

11.12.2024 16:08  Güncelleme: 16:14
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Suriye'de, muhaliflerin kontrolü ele geçirmesinin ardından Halep'te sokaklar canlandı. Esnaf ve halk yeni dönemin gelecek adına kendilerini umutlandırdığını ifade ediyor. Halep Üniversitesi'ne yoğun talep olduğu belirtilirken, derslere de yeniden başlanacağı açıklandı.

Görüntü Halep'ten! Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı

HALEP'TE 82 PLAKALI ARAÇ

Gelişmelerin yakından takip edildiği bölgeden gelen bir görüntü kısa sürede viral oldu. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde 82 TC 1453 plakalı bir aracın Halep sokaklarında dolaştığı görülüyor.

Görüntü Halep\'ten! Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı

Güvenlik, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Görüntü Halep'ten! Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • ferhat eser:
    türkiyeye milyonlarca mülteci suriyeli gelmiş bir kaçtane tr plakalı aracın halepte görülmesini haber yapıyorsunuz milletin aklıyla oynamayın 115 123 Yanıtla
  • Özgür Özer:
    İsrailin ilerleyişi ve bop projesini adım adım hayata geçirişini konuşmayın, bir plaka yayınlasınlar siz onu konuşurken atı alan üsküdarı geçecek…. 92 53 Yanıtla
  • Balalayka Trampet:
    Türkiye suriye olmus ne diyorsunuz şaka mısınız 67 38 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    üffff.... aç tavuk kendini darı ambarında görür 38 55 Yanıtla
  • Murat:
    dile kolay 500 vali ile oraları idare ettik Kolay mı oradan bizi çıkartmak. 100 reklam arası vardı bitti çok şükür.!! 48 40 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Yine ekepe tarafından sahnelenip başına servis edilmiş bir görüntü. 35 43 Yanıtla
  • Gökhan Kara:
    he canım he sadece app olur zaten 24 28 Yanıtla
  • Spartali Hocca null:
    ulan Ferhat bu haberden bunu mu analdin sen şimdi:) ülke de 81 il var. o aracın plakası 82 ; jeton düştü mü:) 47 4 Yanıtla
  • Chen Medya :
    çok takılmayın böyle şeylere 21 19 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ:
    Koşarak geldiler arabayla gittiler 17 10 Yanıtla
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