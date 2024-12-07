Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol\'dan Özür

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GÜNEY Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, kendi ilan ettiği sıkıyönetimin ardından ilk kez açıklama yaparak halktan özür diledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, kendi ilan ettiği sıkıyönetimin ardından ilk kez açıklama yaparak halktan özür diledi. Yoon, sıkıyönetim kararını çaresizlikten aldığını söyleyerek, ikinci sıkıyönetimin geleceği iddialarını yalanladı. Yoon, açıklamasında 'derin üzüntü duyduğunu' vurgulayarak, "Halkın endişeye kapılmasına neden olduğum için içtenlikle özür diliyorum" dedi. İkinci sıkıyönetim uygulanacağı iddialarına karşı Yoon, "Asla ikinci bir sıkıyönetim olmayacak" ifadelerini kullandı. Devlet Başkanı Yoon için bugün Ulusal Meclis'te 'görevden azil' oylaması yapılacak.