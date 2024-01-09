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Güney Kore, Köpek Eti Endüstrisini Yasakladı - Son Dakika
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Güney Kore, Köpek Eti Endüstrisini Yasakladı

Güney Kore parlamentosu, köpeklerin etleri için kesilmesini ve satılmasını 2027 yılına kadar kademeli olarak yasaklanmasını içeren yeni bir yasayı bugün kabul etti. Hayvan refahı için çalışan yardım kuruluşları yasayı 'tarihi' olarak nitelendirdi. Yasaya uyulmaması halinde cezalar söz konusu olabilecek.

Güney Kore, Köpek Eti Endüstrisini Yasakladı
09.01.2024 - 12:57,  Güncelleme: 13:15
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Güney Kore parlamentosu, köpeklerin etleri için kesilmesini ve satılmasını 2027 yılına kadar kademeli olarak yasaklanmasını içeren yeni bir yasayı bugün kabul etti. Hayvan refahı için çalışan yardım kuruluşları yasayı 'tarihi' olarak nitelendirdi.

Güney Kore Ulusal Parlamentosu, bugün köpeklerin etleri için yetiştirilmesini, kesilmesini ve satışını kademeleri olarak 2027'ye kadar yasaklanmasını içeren yasayı 208'e karşı sıfır oyla kabul etti. Yasa, halihazırda köpek eti tüketimi içeren restoran gibi işletmelerin kapanması ve köpek eti yeme alışkanlıklarının azalması için 2027'ye kadar kademeli olarak yürürlüğe girecek. Yasaya uyulmaması halinde 3 yıla kadar hapis cezasından 23 bin dolara kadar para cezası arasında çeşitli cezalar söz konusu olabilecek.

TARİHİ KARAR

Güney Asya ülkelerinde köpek eti satılan pazar, restoran ve çiftliklerden köpekleri kurtaran Humane Society International (HSI) sivil toplum kuruluşu, yasayı "Güney Kore, hayvan refahı için çalışanları 'çok memnun eden' Ulusal Meclis'te yapılan tarihi oylamayla köpek eti endüstrisini yasakladı" açıklamasıyla duyurdu. HSI ülkede yılda 1 milyona kadar köpek fabrikada yetiştirildiğini ve insan tüketimi için öldürüldüğünü belirterek "Yasak, üç yıl süreyle aşamalı olmak üzere altı ay içinde yürürlüğe girecek ve köpeklerin ve köpek etinin insan tüketimi için yetiştirilmesi, kesilmesi ve satılması 2027'den itibaren yasa dışı hale getirilecek" ifadelerini kullandı.

HSI Kore Direktörü JungAh Chae yasayla ilgili, "Bu karar tarihidir. Hayatım boyunca Güney Kore'deki zalim köpek eti endüstrisinin yasaklanacağını göreceğimi hiç düşünmezdim ama hayvanlara yönelik bu tarihi zafer, hayvanları koruma hareketimizin tutku ve kararlılığının bir kanıtıdır" dedi.

Kaynak: DHA
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