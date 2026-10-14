Güney Kore'nin Ulsan kentinde kimya fabrikası yangını 7 bin işçinin tahliyesine yol açtı - Son Dakika
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Güney Kore'nin Ulsan kentinde kimya fabrikası yangını 7 bin işçinin tahliyesine yol açtı

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Güney Kore\'nin Ulsan kentinde kimya fabrikası yangını 7 bin işçinin tahliyesine yol açtı
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Güney Kore'nin Ulsan kentindeki kimya fabrikasında çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 7 bin işçi ve çevredeki işletmelerde bulunan personel tahliye edildi. Yangında can kaybı veya yaralanma olmadı; yangın saat 13.50'de kontrol altına alınarak söndürüldü, inceleme başlatıldı.

GÜNEY Kore'nin Ulsan kentindeki bir kimya fabrikasında çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 7 bin kişi tahliye edildi. Can kaybının yaşanmadığı yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Güney Kore'nin güneydoğusundaki sanayi kenti Ulsan'da yer alan bir kimya fabrikasında yerel saatle 09.40 sıralarında yangın çıktı. Tesisin açık alanında bulunan ve yüksek derecede yanıcı bir madde olan 8 bin litrelik toluen tankında başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Rüzgarın etkisiyle kıvılcımların komşu tesislere sıçraması ve alevlerin diğer depolama tanklarını tehdit etmesi üzerine ulusal düzeyde yangın alarmı verildi. Yoğun siyah duman ve zehirli koku nedeniyle yakındaki petrokimya tesisi inşaatında çalışan yaklaşık 7 bin işçi ile çevredeki işletmelerde bulunan personel tedbir amacıyla tahliye edildi.

Bölgeye çevre kentlerden 200'den fazla personel, yangın söndürme helikopterleri ve özel donanımlı araçlar sevk edildi. Fabrika bünyesinde çalışan 12 personelin tamamının güvenli bir şekilde tahliye edildiği ve olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden kimsenin bulunmadığı bildirildi. Ekiplerin müdahalesiyle saat 13.50 sıralarında tamamen kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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