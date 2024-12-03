Gürcistan\'da AB Müzakerelerine Tepki Gösterileri Devam Ediyor

Dünya

GÜRCİSTAN'da hükümetin AB müzakerelerinden çekilme kararının ardından sokağa çıkan eylemciler dağılmaya başladı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki gösterilerde, polisin göz yaşartıcı gazla müdahale etmesinden sonra göstericiler dağılmaya başladı. Hükümetin, Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini askıya alma kararına karşı başlayan gösteriler kapsamında dün gece Tiflis'te yeniden toplanan binlerce kişi ve polis arasında gerginlik yaşandı. Birkaç kişinin gözaltına alındığı protesto gösterisi sabah erken saatlere kadar devam etti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polisin parlamento önündeki göstericilere müdahale etmesine tepki gösterdi. Zurabişvili, "Bu, ifade özgürlüğüne ve protesto etme hakkına bir saldırıdır" dedi.