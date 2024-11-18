GÜRCİSTAN Başbakanı Kobakhidze, yeni hükümet için güven oylamasının 25 Kasım'da yapılacağını duyurdu.
Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, muhalefetin parlamento seçimlerinin sonuçlarını kabul etmemesine rağmen 25 Kasım'da yeni kabine için güven oylaması yapılacağını söyledi.
Kabineyi toplayan Başbakan İrakli Kobakhidze, "Gürcistan hükümetinin yeni kadrosu ve dört yıllık programı, parlamentoya sunulacak" dedi.
Son Dakika › Dünya › Gürcistan'da Yeni Hükümet İçin Güven Oylaması 25 Kasım'da Yapılacak - Son Dakika
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