Güreş ringlerinden bakanlığa: Trump yeni eğitim bakanını WWE\'den buldu

Dünya

Netanyahu Gazze\'den kurtaracakları her bir esir için milyonlar dağıtacak

Dünya Eğlence Güreşi'nin (WWE) Üst Yöneticiliğini (CEO) yapan Linda McMahon, güreş ringlerinden bakanlığa geçiş yapıyor. ABD'nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump, Eğitim Bakanlığı'na McMahon'ı atayacağını duyurdu.

"AZİMLİ BİR EBEVEYN HAKLARI SAVUNUCUSU"

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social hesabından, yeni dönem için oluşturacağı kabineyle ilgili paylaşımda bulundu. Paylaşımında, Eğitim Bakanı olarak atamayı planladığı McMahon'ın, "azimli bir ebeveyn hakları savunucusu" olduğunu kaydeden Trump, McMahon'ın "ailelerin çocukları için en iyi eğitim kararlarını vermesini sağlayacağını" ifade etti.

Trump, Önce Amerika Politika Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı olarak daha önce yaptığı çalışmalarla çocuklara, ekonomik gelir durumlarına bakılmaksızın iyi bir eğitim görme fırsatı veren McMahon'ın, eğitim ve işletme alanlarındaki deneyimiyle ABD'yi eğitimde "dünyanın 1 numarası" yapmak için yorulmadan çalışacağını ifade etti.

CUMHURİYETÇİ PARTİYE YAPTIĞI BÜYÜK BAĞIŞLARLA BİLİNİYOR

Geçiş ekibinin eş başkanı olarak görev yapan McMahon, Cumhuriyetçi Partiye yaptığı büyük bağışlarla da öne çıkıyor.

Trump'ın 2017-2019 yıllarında Küçük İşletmeler İdaresinin başına getirdiği Linda McMahon, daha önce güreş sporuna yönelik eğlence şirketi Dünya Eğlence Güreşi CEO'luğunu yapmıştı.

TRUMP, EĞİTİM BAKANLIĞINI KAPATMAYI PLANLAMIŞTI

Trump, seçim kampanyası kapsamında yaptığı bir konuşmada, "Yönetimin başına geçtiğimde yapacağım ilk işlerden birisi, Washington'daki Eğitim Bakanlığını kapatmak olacak. Tüm eğitim ve öğretimle alakalı işleyişlerin eyaletlere geri verilmesi gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın Eğitim Bakanlığını kapatabilmesi için Senato'dan en az 60 oy alması ve bunun için demokratların oyuna da ihtiyaç duyacağını belirten uzmanlar, bu durumun pek mümkün olmadığı, bunun yerine Eğitim Bakanlığının başına temsili birinin atanmasının bakanlığı Trump dönemi boyunca etkisiz hale getirebileceği görüşünde.