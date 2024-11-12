Haiti\'de Uçağa Saldırı

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HAİTİ'nin başkenti Port-au- Prince Havalimanı'na inmek üzere olan bir uçağa ateş açıldı.

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince şehrine inmek üzere olan Spirit Havayolları'na ait yolcu uçağına ateş açıldı. Uçak, rotasını Dominik Cumhuriyeti'ndeki Santiago Havaalanı'na yönelterek güvenli şekilde indi.

Yapılan açıklamada, uçakta silah ateşiyle uyumlu hasar izlerinin tespit edildiği ve saldırıda bir kabin memurunun hafif yaralandığı belirtildi.