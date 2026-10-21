Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti - Son Dakika
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Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti

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Yeni Parti\'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi\'nin itirazını reddetti
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Anayasa Mahkemesi, Yenilik Partisi'nin YENİ Parti'nin isim ve rumuzunun hükümsüz sayılması için yaptığı başvuruyu reddetti. Kararla birlikte YENİ Parti'nin mevcut ismini ve rumuzunu kullanmasının önünde bir engel kalmadı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), YENİ Parti'nin isim ve rumuzuna ilişkin yapılan itirazı karara bağladı. Yenilik Partisi'nin, YENİ Parti'nin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden silinmesine yönelik talebi reddedildi.

YENİLİK PARTİSİ'NİN İTİRAZI KABUL EDİLMEDİ

Yenilik Partisi, YENİ Parti'nin isim ve rumuzunun hükümsüz sayılması ve siyasi parti sicilinden terkin edilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, söz konusu talebi reddetti.

YENİ PARTİ İSMİNİ KULLANMAYA DEVAM EDECEK

AYM'nin ret kararıyla birlikte YENİ Parti'nin isim ve rumuzunun hükümsüz sayılması talebi karşılık bulmadı. Parti, mevcut ismini ve rumuzunu kullanmaya devam edebilecek.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    aksi yönde karar verseydi şimdi ağlaklarla dolardı buralar. yargı kararları siyasi de bilmem ne diye de....işlerine nasıl gelirse öyle bu muhalif sol camiada, ilke sıfırrrr.... 12 16 Yanıtla
    Ferit Gündüz Ferit Gündüz:
    sağ cami çok mu temiz Allah adıyla insanları soyuyorlar. 12 9
    ibrahimhantas ibrahimhantas:
    karaktersiz yeni ile yenilik arasında Kaçtane harf var bu millet grizekalımı bunu dava edende sorun var 9 2
    Mustafa TekkaleMMM Mustafa TekkaleMMM:
    Anayasa mahkemesi bazı kararlarda yine iyi. Sorun alt mahkemelerde. Bak Selahattin Demirtaş ve kavala çıkmalı dedi ama alt mahkemeler salmıyor. Ülkeden bir habersin akıl veriyorsun 2 7
    doğrucu davut doğrucu davut:
    Allah adıyla soyan var da ingiliz elçiyle boğazda rakı içerek, jetlerde voleybolcu kızları götürerek, belediye çalışanı kızları cinsel köle yaparak soyan yok mu. ama yine ilkesiz davrandın. sizden olunca hırsız, kahraman olur. başkasından olunca vay anam vayyy 3 3
    yunus deniz yunus deniz:
    aksi karar olsaydı Yeni Türkiye Partisi olarak değiştirilecekti,problem olmazdı 3 2
    Selim Kayisi Selim Kayisi:
    Kendini doğrucu sanan taraflı Davut, Anayasa mahkemesi olmasa zaten böyle bir karar çıkmazdı. Son merci olduğu için bu karar çıktı. 2 1
  • İSMAİL BOZKURT İSMAİL BOZKURT:
    belki seçimde yanlışlıkla yeni parti diye yenilik partisine damga vuranlar olur. 8 5 Yanıtla
    ibrahimhantas ibrahimhantas:
    okuma yazman yokmu 2 3
    İSMAİL BOZKURT İSMAİL BOZKURT:
    seçimde sadece okuma yazması olanlarmı oy kullanıyor. 1 1
    ibrahimhantas ibrahimhantas:
    yeni yenilik oku bakayım 1 1
    Halis demir Halis demir:
    terliğe oy veriyoruz diye takunya yamı oy verirler diyorsun. 0 1
    Ufuk BİR Ufuk BİR:
    O dediğin zor biraz eğitimli cahil değil yeni partililer sen dikkat et asıl 0 1
    yunus deniz yunus deniz:
    İbrahim,daha dün yaşlı biri gözlerim iyi görmüyor diyerek bankamatikten para çekmemi istedi. 1 0
    ibrahimhantas ibrahimhantas:
    İsmail Bozkurt kaç tane partinin logosu aynı 0 0
  • yunus deniz yunus deniz:
    yeni telefon ve yenilenmiş telefon farkıyla,doğru karar. 3 0 Yanıtla
  • 1gerceklerinsesi 1gerceklerinsesi:
    başka bu kadar parti bu kadar kutuplaşma nerede var acaba 2 0 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin Ali Fuat Seckin:
    Siz bu kararı alırken Yılmaz’a sordunuzmu o izin vermez benim bildiğim kadarıyla 1 1 Yanıtla
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