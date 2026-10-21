Yeni Parti\'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi\'nin itirazını reddetti

doğrucu davut:

aksi yönde karar verseydi şimdi ağlaklarla dolardı buralar. yargı kararları siyasi de bilmem ne diye de....işlerine nasıl gelirse öyle bu muhalif sol camiada, ilke sıfırrrr....

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Ferit Gündüz: sağ cami çok mu temiz Allah adıyla insanları soyuyorlar. 12 9

ibrahimhantas: karaktersiz yeni ile yenilik arasında Kaçtane harf var bu millet grizekalımı bunu dava edende sorun var 9 2

Mustafa TekkaleMMM: Anayasa mahkemesi bazı kararlarda yine iyi. Sorun alt mahkemelerde. Bak Selahattin Demirtaş ve kavala çıkmalı dedi ama alt mahkemeler salmıyor. Ülkeden bir habersin akıl veriyorsun 2 7

doğrucu davut: Allah adıyla soyan var da ingiliz elçiyle boğazda rakı içerek, jetlerde voleybolcu kızları götürerek, belediye çalışanı kızları cinsel köle yaparak soyan yok mu. ama yine ilkesiz davrandın. sizden olunca hırsız, kahraman olur. başkasından olunca vay anam vayyy 3 3

yunus deniz: aksi karar olsaydı Yeni Türkiye Partisi olarak değiştirilecekti,problem olmazdı 3 2