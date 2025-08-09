DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyareti kapsamında El Alameyn'de, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El Alameyn'de, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüştü. Bakan Fidan ve Bakanı Abdulati ikili görüşmenin ardından heyetlerarası toplantıya geçti.
Hakan Fidan Mısır'da Görüşme Gerçekleştirdi
