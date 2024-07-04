Hamas, ateşkes ve rehine takası önerisini Türkiye ile paylaştı - Son Dakika
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Hamas, ateşkes ve rehine takası önerisini Türkiye ile paylaştı

Hamas, ateşkes ve rehine takası ile ilgili son önerisini Katar, Mısır ve Türkiye ile paylaştığını açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu, öneriyi kabinede değerlendirecek. İsrail Savunma Bakanı ise anlaşma ihtimalinin her zamankinden daha yakın olduğunu belirtti.

04.07.2024 14:42
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(ANKARA) - Hamas, ateşkes ve rehine takası ile ilgili son önerisini arabulucu Katar ve Mısır'ın yanı sıra Türkiye ile de paylaştığını açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu, öneriyi kabinede değerlendirecek. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise anlaşma ihtimalinin "her zamankinden daha yakın" olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze savaşında ateşkes ve rehine takası ihtimali bir kez daha gündemde. ABD Başkanı Joe Biden'ın önerdiği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) karara bağladığı ateşkes planında sonuç alınamamasının ardından, Hamas arabulucu ülkeler Katar ve Mısır'la ateşkes ve karşılıklı rehine takasına ilişkin plan paylaştı.

Hamas, önerilerini Türk yetkililerle de paylaştığını açıkladı

Hamas da Telegram kanalından yaptığı açıklamada arabulucularla "Filistin halkına yönelik saldırganlığı" durdurmayı amaçlayan planı paylaştıklarını belirtti. Açıklamada Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin Katar ve Mısır'daki arabulucularla saatlerce temas halinde olduğu ve Gazze'deki savaşı sona erdirmek üzere "bir anlaşmaya varmak için" fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi. Açıklamada Haniye'nin ateşkes planlarıyla ilgili Türkiye'den yetkililerle de iletişime geçtiği vurgulandı.

İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD Mısırlı ve Katarlı arabulucuların Hamas'ın son yanıtını İsrail'e ilettiğini doğruladı. MOSSAD tarafından yapılan açıklamada, "İsrail açıklamaları değerlendiriyor ve cevabını arabuluculara iletecek" denildi ancak ayrıntı verilmedi.

Netanyahu kabineyi toplayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas'ın önerilerini kabinede değerlendireceği bildirildi. Hamas'ın önerisinin ardından Netanyahu'nun kabineyi toplayacağı bildirilse de İsrail Başbakanı en son generallerinin ateşkes istediği iddialarına, "Açıkça söyleyeyim, bu olmayacak. Bozgunculuğa kapılmayacağız" yanıtını vermişti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise, Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin ailelerinden oluşan bir gruba, sevdiklerinin geri dönüşünü sağlayacak bir anlaşmanın "her zamankinden daha yakın" olduğunu söyledi.

İsrail'in Han Yunus'a saldırıları sürüyor

Ateşkes ihtimaliyle ilgili yeni gelişme, İsrail'in Gazze'nin ikinci büyük şehri olan Han Yunus'ta 250 bin kişiyi yerinden ettiği dönemde geldi. Gazze'de yerinden edilenlerin toplam sayısının 1 milyon 900 bine ulaştığı tahmin ediliyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşında 7 Ekim'den bu yana en az 37 bin 925 Filistinli öldürüldü ve 87 bin 141 Filistinli ise yaralandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Hamas, ateşkes ve rehine takası önerisini Türkiye ile paylaştı - Son Dakika

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