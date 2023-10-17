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Kassam Tugayları, Gazze'de tutulan İsrailli kadın esirin tedavi görüntülerini yayınladı - Son Dakika

Kassam Tugayları, Gazze'de tutulan İsrailli kadın esirin tedavi görüntülerini yayınladı

Son Güncelleme: 17.10.2023 00:54

Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bir İsrailli kadın esirin tedavi görüntülerini içeren video yayımladı. Videoda, Kassam unsurlarının, 21 yaşındaki İsrailli kadını esiri tedavi ettiği görüldü.

Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bir İsrailli kadın esirin tedavi görüntülerini içeren video yayımladı.

Hamas, Gazze'de tutulan İsrailli kadın esirin tedavi görüntülerini paylaştı

ESİR KADINI TEDAVİ ETTİLER

Kassam Tugayları Askeri Medyası tarafından yayımlanan videoda, Kassam unsurlarının, 21 yaşındaki İsrailli bir kadın esiri tedavi ettiği görüldü. Videoda, sağ kolundan ameliyat edilen kadının, Kassam unsurları tarafından pansuman edilerek bandajlandığı anlar yer aldı.

PARTİDEYKEN KOLUNDAN YARA ALDI

Kadın esir videoda, cumartesi günü (Kassam Tugaylarına bağlı unsurların Gazze sınırındaki Yahudi yerleşim birimlerine sızdığı gün) Sderot kentinde bir partide olduğunu ve kolundan ağır şekilde yaralandığını söyledi.

Hamas, Gazze'de tutulan İsrailli kadın esirin tedavi görüntülerini paylaştı

"BENİ TEDAVİ ETTİLER"

Kassam unsurları tarafından Gazze'ye getirildiğini ve 3 saat süren bir operasyon geçirdiğini kaydeden kadın esir, "Beni tedavi ettiler, ilgilendiler, ilaç verdiler. Her şey yolunda." dedi. Ailesinin yanına dönmek istediğini belirten kadın esir, "Lütfen en kısa zamanda bizi buradan çıkarın." diye konuştu.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Hamas, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kassam Tugayları, Gazze'de tutulan İsrailli kadın esirin tedavi görüntülerini yayınladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kassam Tugayları, Gazze'de tutulan İsrailli kadın esirin tedavi görüntülerini yayınladı - Son Dakika
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