Hamas Lideri Yahya Sinwar'ın Ölümü Doğrulandı

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HAMAS Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayya, Hamas lideri Yahya Sinwar'ın öldürüldüğünü doğruladı.

Hamas, İsrail ordusu tarafından dün öldürüldüğü duyurulan Hamas lideri Yahya Sinvar'in ölümünü doğruladı. Açıklamada, " İsrail, Sinwar, Haniyeh, Nasrallah, Al-Arouri ve diğerleri gibi büyük direniş liderlerine suikast düzenleyerek direniş ateşini söndürebileceğini veya direnişi geri çekilmeye itebileceğini düşünüyorsa yanılgı içindedir" denildi.