Haber: İlhan BABA

(HAMBURG) - Hamburg Türk Toplumu (TGH), 40. kuruluş yıl dönümünü Hamburg Belediye Sarayı'nda düzenlenen törenle kutladı. Irkçılık ve ayrımcılığa karşı 1986'da kurulan TGH, önümüzdeki dönemdeki hedeflerini daha güçlü temsil, yeni buluşma alanları ve Göçmen Müzesi olarak açıkladı.

TGH'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hamburg Senatosu'nun ev sahipliğinde Hamburg Belediye Sarayı'nda tören düzenlendi. Törene Hamburg Sosyal İşler Senatörü Melanie Schlotzhauer, Türkiye'nin Hamburg Başkonsolosu Berati Alver, TGH Başkanı Murat Kaplan, Prof. Dr. Hakkı Keskin ve çok sayıda sivil toplum temsilcisi katıldı.

Törende konuşan Hamburg Sosyal İşler Senatörü Melanie Schlotzhauer, TGH'nin yıllar içinde üstlendiği rolü, Hamburg'un toplumsal yaşamına sunduğu katkıları, vatandaşlığa geçiş süreçlerinde yürüttüğü danışmanlık çalışmalarını, eğitim faaliyetlerini ve düzenlediği kültürel etkinlikleri anlattı.

TGH Başkanı Murat Kaplan da 40 yıllık mücadelelerinin temelinde dayanışma, eşit haklar ve toplumsal katılımın bulunduğunu belirtti. Kaplan, 1985 yılında Ramazan Avcı cinayetinin ardından kurulan TGH'nin göçmenlerin hak mücadelesi, eğitim, anadil öğretimi ve çifte vatandaşlık hakkı alanlarında önemli çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

Önümüzdeki 40 yıl için üç hedef açıklayan Kaplan, Hamburg genelinde yeni buluşma alanları oluşturmayı, göç geçmişine sahip insanların siyaset ve yönetimde daha güçlü temsil edilmesini ve bir Göçmen Müzesi kurulmasını istediklerini söyledi. Kaplan, "40 yıl boyunca Hamburg'a bir parça memleket olduklarını" belirtti.

Müzik dinletisi yapılan törende. TGH'nin çalışmalarına katkı sunan isimlere plaketler verildi.

TGH'nin kuruluşu, Aralık 1985'te Ramazan Avci'ya yönelik ırkçı saldırının ardından farklı Türk derneklerinin ortak bir zeminde buluşmasıyla şekillenmiş, 7 Mart 1986'da şiddete, ayrımcılığa ve dışlanmaya karşı toplumsal dayanışmayı güçlendirme hedefiyle yola çıkmıştı. Bugün bünyesinde 25 dernek bulunan TGH, vatandaşlık danışmanlığı, dil ve uyum kursları, eğitim ve kültür çalışmalarıyla faaliyetlerini sürdürüyor. "Ben Hamburgluyum" projesiyle vatandaşlık başvurularında bürokratik ve dijital işlemler konusunda yurttaşlara destek sağlıyor.