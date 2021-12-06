Havalimanında önce göğüslerini göstererek teşhircilik sonra da mastürbasyon yaptı!

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Endonezya'nın Java kentindeki Yogyakarta Uluslararası Havalimanı'nın kalkış terminalinde skandal bir harekete imza atıldı. Siskaeee takma adıyla modellik yapan kadın, havalimanında yolcuların da olduğu sırada üzerini çıkardı ve göğüslerini gösterdi.

DAHA SONRA MASTÜRBASYON YAPTI

Siskaeee, videonun kamuoyuyla paylaşılmayan diğer kısmında ise eteğini kaldırarak mastürbasyon yaptı. Bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Yogyakarta Bölge Polisi, tren istasyonunda tutukladıkları kadını, Yogyakarta Bölge Karakolu'na götürdü.

"YASALARI İHLALDEN TUTUKLU"

Genç kadının tutuklanmasıyla ilgili konuşan Yogyakarta Bölge Polisi Sözcüsü Yuliyanto, "Tren istasyonunda gözaltına alındı. Ülkedeki cinsel içerikli görüntü yasasını ihlal etmek ve kamuya açık alanda teşhir edici eylem sergilemekle suçlanıyor" ifadelerini kullandı.

18 YIL HAPİS CEZASI TEHLİKESİ

Siskaeee hakkında iki suçlama var. Bunlardan biri Endonezya'da uygulanan "Cinsel İçerikli Film Yasası" ve "Elektronik İşlemler Yasası." Genç model, bu iki suçlamadan dolayı kusurlu bulunursa 18 yıl hapis cezasıyla yargılanacak.