Havalimanındaki karşılama dikkat çekti! Suudi Prens Selman, Bahreyn Veliaht Prensi İsa Al Halife'yi burnundan öptü - Son Dakika
Üye Girişi

Havalimanındaki karşılama dikkat çekti! Suudi Prens Selman, Bahreyn Veliaht Prensi İsa Al Halife'yi burnundan öptü

16.07.2022 16:07

Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi sebebiyle Arap liderler Suudi Arabistan'da buluştu. Liderleri havalimanında tek tek karşılayan Suudi Prens Selman'ın, Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed bin İsa Al Halife'yi burnundan öptüğü anlar geniş yer buldu. Burundan öpmek, Arap kültüründe önemli bir samimiyet ve saygı göstergesi olarak kabul ediliyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın da yer alacağı Cidde Zirvesi'ne katılacak Arap liderler Suudi Arabistan'a geldi. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Kuveyt Veliaht Prensi Mişal Al-Ahmed Al-Cabir Al-Sabah, Umman Sultanı Özel Temsilcisi ve Başbakan Yardımcısı Esad bin Tarık bin Teymur Al Said, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Selman bin Hamed bin İsa Al Halife, Cidde Havalimanı'da tek tek Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından karşılandı.

AL HANİFİ'YE SAMİMİ KARŞILAMA

Prens Selman'ın Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Selman bin Hamed bin İsa Al Halife'yi karşılama anlarında ise objektiflere renkli görüntüler yansıdı. Karşılama sırasında Selman, Al Halife'yi burnundan öptü. Batı kamuoyunda garipsense de bu ritüel Arap kültüründe önemli bir samimiyet ve saygı göstergesi.

Karşılamaya damga vurdu! Suudi Veliaht Prens Selman, Bahreyn Prensi İsa Al Halife'yi burnundan öptü

KÖRFEZ ÜLKELERİNE HAS BİR GELENEK

Burundan öpmek, Suudi Arabistan, Birleşmiş Arap Emirlikleri, Kuveyt ve diğer körfez ülkelerine has selamlaşma şekillerinden biri. Ancak selamlaşanların arasında aşırı samimiyet veya saygı varsa bu selamlaşma şeklinde yaşı küçük olanlar yaşı büyük olanları burnundan öpebiliyor.

YORUMLAR
500

Prens Selman, Bahreyn, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Havalimanındaki karşılama dikkat çekti! Suudi Prens Selman, Bahreyn Veliaht Prensi İsa Al Halife'yi burnundan öptü - Son Dakika


Son Dakika
16:14 Ablası eve kilitledi! 21 yaşındaki genç kız çarşafla alt kata inmeye çalışırken 10. kattan yere çakıldı
16:07 Havalimanındaki karşılama dikkat çekti! Suudi Prens Selman, Bahreyn Veliaht Prensi İsa Al Halife'yi burnundan öptü
16:06 "Çocuklarınızı kadın gibi giydirmeyin" Bahar Şahin'in sözleri sosyal medyada tartışma oluşturdu
16:04 Provaya bornozla çıkan Hülya Avşar: Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum
16:03 Galatasaray'da ayrılıklar sürüyor! Olimpiu Morutan rakip takıma gitti
15:50 MasterChef Türkiye sayesinde ünlü olmuştu... Eslem Sena Yurt'un yeni hali mankenlere taş çıkarıyor
15:18 "Türkiye'deki en iyi forvet benim diyen" Mbaye Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor
14:51 Kongolu futbolcu 7 yaş büyük çıktı! Gibi dizisi gerçek oldu
14:29 Burcu Kıratlı yeni aşkını buldu! Bu kez zengin bir avukat ile yakalandı
14:26 Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump'ın ölümünün nedeni ortaya çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 16:22:12. #1.12#
SON DAKİKA: Havalimanındaki karşılama dikkat çekti! Suudi Prens Selman, Bahreyn Veliaht Prensi İsa Al Halife'yi burnundan öptü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement