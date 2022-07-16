Havalimanındaki karşılama dikkat çekti! Suudi Prens Selman, Bahreyn Veliaht Prensi İsa Al Halife'yi burnundan öptü

ABD Başkanı Joe Biden'ın da yer alacağı Cidde Zirvesi'ne katılacak Arap liderler Suudi Arabistan'a geldi. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Kuveyt Veliaht Prensi Mişal Al-Ahmed Al-Cabir Al-Sabah, Umman Sultanı Özel Temsilcisi ve Başbakan Yardımcısı Esad bin Tarık bin Teymur Al Said, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Selman bin Hamed bin İsa Al Halife, Cidde Havalimanı'da tek tek Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından karşılandı.

AL HANİFİ'YE SAMİMİ KARŞILAMA

Prens Selman'ın Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Selman bin Hamed bin İsa Al Halife'yi karşılama anlarında ise objektiflere renkli görüntüler yansıdı. Karşılama sırasında Selman, Al Halife'yi burnundan öptü. Batı kamuoyunda garipsense de bu ritüel Arap kültüründe önemli bir samimiyet ve saygı göstergesi.

KÖRFEZ ÜLKELERİNE HAS BİR GELENEK

Burundan öpmek, Suudi Arabistan, Birleşmiş Arap Emirlikleri, Kuveyt ve diğer körfez ülkelerine has selamlaşma şekillerinden biri. Ancak selamlaşanların arasında aşırı samimiyet veya saygı varsa bu selamlaşma şeklinde yaşı küçük olanlar yaşı büyük olanları burnundan öpebiliyor.