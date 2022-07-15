Haziran 2022, 142 yıllık iklim tarihinde altıncı en sıcak ay oldu - Son Dakika
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Haziran 2022, 142 yıllık iklim tarihinde altıncı en sıcak ay oldu

15.07.2022 15:01
Haziran 2022, 142 yıllık iklim tarihinde altıncı en sıcak ay oldu

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA) aylık küresel iklim raporuna göre, Haziran 2022, küresel sıcaklık kayıtlarının başladığı 1880'den itibaren en sıcak 6'ncı ay oldu.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA) aylık küresel iklim raporuna göre, Haziran 2022, küresel sıcaklık kayıtlarının başladığı 1880'den itibaren en sıcak 6'ncı ay oldu. Kutup buzulları ise 44 yıllık kayıtlarda rekor seviyeye yakın eriyerek küçüldü.

NOAA'nın aylık küresel iklim raporuna göre, Haziran 2022'de ortalama küresel yüzey (kara ve okyanus) sıcaklığı, 20. yüzyıl ortalamasının 0.87 derece üzerinde gerçekleşti. 1880'den itibaren tutulan kayıtlara göre Haziran 2022, altıncı en sıcak ay oldu. Sadece arazi sıcaklığı ölçümlerine göre Avrupa ve Asya'da Haziran ayı, sıcaklık ortalamasının 1.56 derece üstünde olduğu ifade edildi.

BUZULLAR REKORA YAKIN KÜÇÜLDÜHaziran ayında Kutup buzullarında ciddi bir erime meydana gelerek rekor seviyeye yakın küçüldü. Antarktika sularındaki buzullar eriyerek ortalamanın altında kaldığı ifade edilirken Kuzey kutbundaki buzullarının da sıcaklık sebebiyle ortalamanın altında erdiği kaydedildi. SICAKLIĞA BAĞLI KÜRESEL FELAKETLERHaziran ayındaki rekor sıcaklıklar, dünyanın çeşitli bölgelerinde önemli hava ve yer olaylarına sebebiyet verdi. ABD'nin Montana eyaletinde şiddetli yağmur ve karların erimesi sonucu sel felaketi meydana gelirken Meksika'nın Monterrey taraflarında kuraklık sebebiyle haftalarca süren susuzluk yaşandı. Norveç'in Kutup kenti Tromso'da rekor sıcaklıklar hissedilirken Asya'da yer yer sıcaklığa bağlı kuraklık meydana geldi. Avrupa'da aşırı sıcaklar orman yangınlarına sebebiyet verirken Çin ve Atlantik Okyanusu'nun ABD kıyılarında sel felaketleri yaşandı. Kış mevsimini yaşayan Güney Amerika'da en soğuk günler ölçülürken küresel olarak 5 büyük fırtına meydana geldi.AVRUPA'DA ORMAN YANGINLARIAvrupa'ya yayılan sıcak hava dalgası Temmuz ayında da Portekiz, Fransa ve İspanya'da orman yangınlarını körüklemeye devam etti. Portekiz'de yaklaşık 3 bin 500 itfaiyeci, düzinelerce orman yangınıyla mücadele ederken yangınların kontrol altına alınamaması sebebiyle Portekiz, acil yardım için AB Sivil Koruma Mekanizmasını etkinleştirdi. Avrupa Komisyonu, 10 Temmuz itibariyle İspanya'da bulunan rescEU filosundan 2 Canadair yangın söndürme uçağını seferber etti.

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Asya borsaları Japonya hariç geriledi Asya borsaları Japonya hariç geriledi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Haziran 2022, 142 yıllık iklim tarihinde altıncı en sıcak ay oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Haziran 2022, 142 yıllık iklim tarihinde altıncı en sıcak ay oldu - Son Dakika
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