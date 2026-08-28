Himalaya\'da Sel Faciası: 475 Ölü, 900 Kişi Kurtarıldı

(ANKARA) - Nepal ile Tibet sınırındaki Himalaya bölgesini vuran ani sellerde Nepal'de hayatını kaybedenlerin sayısı 475'e yükseldi. Nepal ordusu en ağır etkilenen bölgelerden 900 kişinin kurtarıldığını açıklarken, yüzlerce kişiden hala haber alınamıyor. Tibet tarafında ise en az üç kişinin öldüğü ve 550'den fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi. Çinli yetkililer, afetin ardından oluşan gölün taşma riskinin yükselmesi üzerine Tibet'teki arama kurtarma çalışmalarını geçici olarak durdurma kararı aldı.

Nepal-Tibet sınırında meydana gelen ve yerleşim yerleri, yollar ve araçları sürükleyen ani sel felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları üçüncü gününde sürüyor. Nepal polisi, yerel saatle 09.00 itibarıyla Rasuwa bölgesindeki sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 475'e çıktığını açıkladı.

Nepal ordusu, felaketten en fazla etkilenen Rasuwa ve Nuwakot bölgelerinde 900 kişinin kurtarıldığını bildirdi. Kurtarılanlar arasında 119 yabancı uyruklu bulunurken, bunların 92'sinin Hindistan vatandaşı olduğu belirtildi. Nepal Ordu Sözcüsü Rajaram Basnet, kurtarılanların tamamının yaralı olduğunu ve hastanelerde tedavi gördüğünü söyledi.

Yağış ve değişken hava koşullarının operasyonları giderek zorlaştırdığını belirten Basnet, arama kurtarma çalışmalarını diğer kurumlarla koordinasyon içinde yoğunlaştırmaya çalıştıklarını ifade etti.

ÇİN İKİNCİ SEL RİSKİ NEDENİYLE ÇALIŞMALARI DURDURDU

Felaket bölgesinde yeni bir sel yaşanabileceğine ilişkin endişeler ise giderek artıyor. Çinli yetkililer, Tibet tarafındaki arama kurtarma çalışmalarını, heyelan ve selin ardından oluşan bir gölün taşabileceği endişesiyle geçici olarak durdurdu.

Çin devlet medyasına göre, Nepal ile Tibet arasındaki kara sınırında bulunan Gyirong Sınır Kapısı'nın yukarısında biriken su yakından izleniyor. Bölgede devam eden şiddetli yağışların ardından enkazın gerisinde oluşan göldeki su seviyesinin yükseldiği ve gölün gelecek günlerde taşarak yeni bir sele yol açabileceği belirtiliyor.

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, gölün taşma riskinin "yüksek" olduğunu bildirdi. Tahminlere göre, devam eden yağışlarla birlikte göle gelecek üç günde yaklaşık 3 milyon metreküp su girebilir. Bunun Gyirong Sınır Kapısı ve aşağı havzadaki diğer bölgelerde yeni hasara yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Tibet tarafında üç kişinin hayatını kaybettiği, 550'den fazla kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Kayıpların yaklaşık 260'ının yabancı olduğu ve aralarında Tibet'teki kutsal Kailash Dağı'na hac yolculuğu yapanların da bulunduğu belirtildi.

FELAKETE BUZUL ÇÖKMESİNİN YOL AÇTIĞI BELİRLENDİ

Felaketin nedenine ilişkin ilk değerlendirmelerde bölgede meydana gelen sismik hareket nedeniyle depremin tetiklediği bir heyelan üzerinde durulmuştu. Ancak ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), kaydedilen sismik hareketin depremden değil, bir buzulun ya da buzulun bir bölümünün çökmesinden kaynaklandığını belirledi.

Buzulun neden çöktüğü henüz kesin olarak belirlenmedi. Bilim insanları, Himalayalar'daki buzulların yükselen sıcaklıklar ve iklim değişikliği nedeniyle giderek daha hızlı eridiğine dikkati çekiyor.

YOLLAR VE KÖPRÜLER YIKILDI

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu'na göre seller 80 köprüye ve yaklaşık 40 kilometrelik asfalt yola zarar verdi. Afetten etkilenen bölgenin Çin sınırında bulunması nedeniyle hasar, Nepal'in ikinci büyük ticaret ortağı Çin ile mal taşımacılığında kullanılan önemli güzergahları da etkiledi.

Nepal'in Trishuli bölgesinde ise ordu, bir hidroelektrik santrali tünelinde kayıp olduğu bildirilen kişileri aramak üzere iki helikopter görevlendirdi. Arama kurtarma ekipleri, yeni sel tehlikesi altında yüzlerce kayıp kişiye ulaşmaya çalışırken, Nepal'deki felaketin 2015'teki büyük depremden bu yana ülkenin yaşadığı en ağır afet olduğu belirtiliyor.