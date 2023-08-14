Hindistan'da Aşırı Yağışlar Sonucu Ölümler - Son Dakika
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Hindistan'da Aşırı Yağışlar Sonucu Ölümler

Son Güncelleme: 14.08.2023 12:22

Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucu 24 saat içinde 21 kişi hayatını kaybetti. Yağmurların neden olduğu toprak kaymaları sonucu bir tapınak çöktü ve dokuz kişi öldü. Kurtarma operasyonları devam ederken, başka bir bölgede bulut patlaması sonucu yedi kişi öldü ve 20 kişi mahsur kaldı. Aynı zamanda Uttarakhand'ta da kırmızı alarm verildi ve bazı bölgelerde yol kapatıldı. Meteoroloji Departmanı, Himachal Pradesh ve Uttarakhand'ta yoğun yağışların devam edeceğini bildirdi.

Hindistan'ınHimachal Pradesh eyaletinde aşırı yağışlardan dolayı 24 saat içinde 21 kişi, hayatını kaybetti. Aynı zamanda, yoğun yağmurların neden olduğu toprak kaymaları sonucu Shimla'nın Summer Hill bölgesinde bir tapınak çöktü ve dokuz kişi öldü. Enkazı temizlemek için kurtarma operasyonları devam ediyor, CM Sukhvinder Sukhu bir tweet'te belirtti. Aynı gün, Himachal Pradesh'in Solan ilçesinin Jadon köyünde bulut patlaması sonucu yedi kişi öldü ve 20 kişi mahsur kaldı.

Öte yandan, Uttarakhand'ta hava durumu departmanı tarafından kırmızı alarm verildi ve polis ile SDRF ekibi alarma geçti. Uttarakhand DGP Ashok Kumar, haber ajansı ANI'ye verdiği bilgiye göre, bölgedeki sürekli yağışlar nedeniyle Dehradun'da bir kolej binası çöktü. Ayrıca, Chamoli ilçesindeki Bansbara köyü yakınlarındaki Rudraprayag-Gaurikund Ulusal Otoyolu, Mandakini nehrinin güçlü akıntıları nedeniyle yol erozyonu nedeniyle kapatıldı.

Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD), bugün (14 Ağustos) Himachal Pradesh ve Uttarakhand'ta çok yoğun yağış aktivitesi öngörüyor. Aynı zamanda Punjab, Haryana ve Batı Uttar Pradesh bölgelerinde yaygın yağışlar bekleniyor. IMD'nin günlük bültenine göre, Pazartesi'den Cuma'ya (18 Ağustos) kadar Uttarakhand'da hafif/orta derecede yaygın yağışlar ve izole ağır yağışlar bekleniyor.

Mesut Şahin
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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SON DAKİKA: Hindistan'da Aşırı Yağışlar Sonucu Ölümler - Son Dakika
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