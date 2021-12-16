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Hindistan'da kadınlar için asgari evlilik yaşı 21'e yükseltildi - Son Dakika

Hindistan'da kadınlar için asgari evlilik yaşı 21'e yükseltildi

16.12.2021 18:45

Dünyada çocuk evliliklerinin en fazla olduğu ülkeler arasında yer alan Hindistan'da federal hükümetin verdiği kararla kadınların da evlilik yaşı 21'e çekildi.

Hindistan federal hükümeti, çarşamba günkü bakanlar kurulu toplantısında alınan kararla, kadınların asgari evlenme yaşının 18'den 21'e yükseltme önerisini kabul etti. Asgari evlenme yaşının erkekler için 21, kadınlar için 18 olduğu Hindistan'da bu adımla kadınlar için yasal evlilik yaşı erkeklerle aynı olacak.

YASALARDA DEĞİŞİKLİK YAPILACAK

Yerel bir gazetenin hükümet kaynaklarına dayandırdığı bir haberinde, "Bakanlar kurulunun onayını takiben hükümet, 2006 tarihli Çocuk Yaşta Evliliğin Yasaklanmasına Dair Yasada bir değişiklik yapacak ve ardından 1954 tarihli Özel Evlilik Yasasında ve 1955 tarihli Hindu Evlilik Yasası gibi kişilik hukukuna ilişkin yasalarda değişiklikler yapacak" denildi.

Haberlerde Çarşamba günkü bakanlar kurulu onayının; annelik yaşı, anne ölüm oranını düşürme zaruriyeti ve beslenme düzeylerinin iyileştirilmesi ile ilgili konuları incelemek üzere oluşturulan bir görev gücünün Hindistan hükümetinin en üst düzey siyasi düşünce kuruluşu olan Hindistan'ı Dönüştürmek için Ulusal Kurum (NITI) Aayog'a (komisyon) sunduğu tavsiyelere dayanarak verdiği kaydedildi.

ÜLKENİN BİR SÜRENİN GÜNDEMİNDEYDİ

Geçen yıl Haziran ayında kurulan görev gücü tarafından gündeme getirilen öneriye ilişkin tavsiyelerde, bir kadının ilk hamileliği sırasında en az 21 yaşında olması gerektiği vurgulandı. Görev gücü ayrıca, kararın toplumsal olarak kabulünü teşvik etmek için kapsamlı bir kamuoyu bilinçlendirme kampanyasının başlatılmasını tavsiye etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi geçen yıl Bağımsızlık Günü konuşmasında öneriden bahsetmişti. Modi, "Bu hükümet kızların ve kız kardeşlerin sağlığıyla her zaman ilgileniyor. Yetersiz beslenmeden kurtulmaları için kızların doğru yaşta evlenmeleri gerekiyor" dedi.

Hindistan'da kadınlar için asgari evlilik yaşı 21'e yükseltildi

Hükümet, Evlilik, Hindu, India, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya Hindistan'da kadınlar için asgari evlilik yaşı 21'e yükseltildi - Son Dakika Dünya


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