Hindistan'da Kimyasal Madde Taşıyan TIR ile Tanker Çarpıştı: 8 Ölü - Son Dakika
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Dünya

Hindistan'da Kimyasal Madde Taşıyan TIR ile Tanker Çarpıştı: 8 Ölü

Jaipur kentinde gerçekleşen kazada kimyasal madde taşıyan bir TIR'ın tankerle çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı.

20.12.2024 12:10
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HİNDİSTAN'da kimyasal madde taşıyan bir TIR ve tankerin çarpıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Jaipur kentinde kimyasal madde taşıyan TIR, akaryakıt istasyonu yakınlarında bir tankerle ve çok sayıda araçla çarpıştı. Kazada 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Hindistan, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Çevre, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da Kimyasal Madde Taşıyan TIR ile Tanker Çarpıştı: 8 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da Kimyasal Madde Taşıyan TIR ile Tanker Çarpıştı: 8 Ölü - Son Dakika
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