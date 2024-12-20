HİNDİSTAN'da kimyasal madde taşıyan bir TIR ve tankerin çarpıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Jaipur kentinde kimyasal madde taşıyan TIR, akaryakıt istasyonu yakınlarında bir tankerle ve çok sayıda araçla çarpıştı. Kazada 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 30 kişinin yaralandığı belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Hindistan'da Kimyasal Madde Taşıyan TIR ile Tanker Çarpıştı: 8 Ölü - Son Dakika
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