Hindistan'da Kimyasal Madde Taşıyan TIR ile Tanker Çarpıştı: 8 Ölü

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HİNDİSTAN'da kimyasal madde taşıyan bir TIR ve tankerin çarpıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Jaipur kentinde kimyasal madde taşıyan TIR, akaryakıt istasyonu yakınlarında bir tankerle ve çok sayıda araçla çarpıştı. Kazada 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 30 kişinin yaralandığı belirtildi.