Hindistan'da Muson Sel Felaketi: 30 Ölü

27.08.2025 11:23
Cammu Keşmir ve Himaçal Pradeş'te muson yağmurları nedeniyle sel ve toprak kaymasında 30 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymasında 30 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'ın Cammu Keşmir ile Himaçal Pradeş eyaletlerinde etkili olan yağış, sel ve heyelana neden oldu.

OTOYOLLAR ÇÖKTÜ

Yetkililer, şiddetli yağış nedeniyle bir otoyolun çöktüğünü ve 30 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Yağışların devam edeceğini vurgulayan yetkililer, bölge sakinlerine riskli alanlardan uzak durmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: DHA

