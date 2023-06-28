Hindistan'da Rath Yatra Festivali'nde Tahtırevan Yanması Sonucu 6 Kişi Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Hindistan'da Rath Yatra Festivali'nde Tahtırevan Yanması Sonucu 6 Kişi Öldü

Hindistan'da Rath Yatra Festivali'nde Tahtırevan Yanması Sonucu 6 Kişi Öldü

28.06.2023 19:03

Hindistan'ın Tripura eyaletinde düzenlenen Rath Yatra Festivali'nde, tahtırevanın yüksek gerilim hattına takılması sonucu çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yaralananlar hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Hindistan'daki festivallerde kullanılan tahtırevanların yüksekliği 18 metreye kadar çıkabiliyor.

Hindistan'ın Tripura eyaletindeki Rath Yatra Festivali'nde insanlar tarafından çekilen tahtırevanın yanması sonucu 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Kumarghat bölgesinde çok sayıda kişinin katıldığı Rath Yatra Festivali'nde, yüksek gerilim hattına takılan tahta ve demirden yapılmış tahtırevan alev aldı.

Yangında, tahtırevanı çekenlerden 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Yaralananlar, tedavilerinin yapılması için hastaneye sevk edildi.

Hindistan'daki festivallerde kullanılan tahtırevanların yüksekliği 18 metreyi bulabiliyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
ABD Başkanı Biden'dan güldüren şaka: Birçok devlet sırrını ve paylaştığımız önemli şeyleri sattım ABD Başkanı Biden'dan güldüren şaka: Birçok devlet sırrını ve paylaştığımız önemli şeyleri sattım Antalya'da tatil yapan Hindistanlı turist: Kendimi Hindistan'da gibi hissediyorum Antalya'da tatil yapan Hindistanlı turist: Kendimi Hindistan'da gibi hissediyorum

India, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da Rath Yatra Festivali'nde Tahtırevan Yanması Sonucu 6 Kişi Öldü - Son Dakika


Son Dakika
20:22 Galatasaray'ın yeni stat isim sponsoru belli oldu
20:17 Galatasaray'ın yeni stat isim sponsoru belli oldu
19:39 Son Dakika: Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ile 1 yıllık anlaşmaya vardı
19:35 Son Dakika: Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ile 1 yıllık anlaşmaya vardı
18:27 Bayram namazına gelmeyenlere 'sulu' şaka
18:25 Köy muhtarı bayram namazına gelmeyenleri tek tek tespit edip buz gibi suya soktu
18:15 Fransa'daki polis karşıtı protestoda 31 gözaltı
18:13 Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından sokaklar karıştı: Gözaltı sayısı 31'e yükseldi
18:08 Kafasına tabancayla ateş ederek intihar etti
18:06 Misafirliğe gittiği evde kafasına tabancayla ateş ederek intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2023 21:10:15. #1.13#
SON DAKİKA: Hindistan'da Rath Yatra Festivali'nde Tahtırevan Yanması Sonucu 6 Kişi Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement