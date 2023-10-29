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Hindistan'da yolcu trenleri çarpıştı: 10 ölü, 25 yaralı - Son Dakika

Hindistan'da yolcu trenleri çarpıştı: 10 ölü, 25 yaralı

Son Güncelleme: 29.10.2023 20:41

Hindistan'da yolcu trenlerinin çarpıştığı kazada 10 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi de yaralandı.

Hindistan'da iki yolcu treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, 10 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 25 kişi de yaralandı.

YOLCU TRENLERİ ÇARPIŞTI

Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinde Vishakhapatnam-Palasa yolcu treni, Visakhapatnam-Ragada yolcu trenine arkadan çarptı. Kazada, 4 vagon raydan çıkarken, sonucu ilk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Yetkililer, ön soruşturma kapsamında kazanın insan hatası nedeniyle meydana geldiğini belirtti. Kaza bölgesinde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

HAZİRAN AYINDA 292 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Dünyanın dördüncü büyük tren ağına sahip olan Hindistan'da, Orissa eyaletine bağlı Balasore'da 2 Haziran'da 2 yolcu treni ile 1 yük treninin karıştığı kazada, 292 kişi hayatını kaybetmiş, 3 demiryolu çalışanı polis tarafından tutuklanmıştı.

Kaynak: İHA

India, Kaza, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da yolcu trenleri çarpıştı: 10 ölü, 25 yaralı - Son Dakika
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