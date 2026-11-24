Hindistan'da hiciv olarak kurulan, sonra Z kuşağının öncülük ettiği bir baskı grubuna dönüşen Hamamböceği Halk Partisi'nin (Cockroach Janta Party, CJP) liderlerinden Saurav Das, İngiltere'ye gitmek üzereyken Delhi Havalimanı'nda durdurulduğunu açıkladı. BBC'nin haberine göre Das, salı günü yerel saatle 01.00'deki uçağa binecekti; göçmenlik görevlileri kendisine pasaportunun "işaretlendiğini" söyledi.

Pasaportun neden işaretlendiği henüz bilinmiyor. BBC konuyu Hindistan İçişleri Bakanlığı'na, Delhi polisine ve havalimanı yetkililerine sordu; bakanlık sözcüsü soruları havalimanı yönetimine ve polise yönlendirdi.

OXFORD'DA KONUŞMA YAPACAKTI

Eski bir gazeteci olan Das, bu yıl Z kuşağının öncülük ettiği protestolarla tanındı. Das, Oxford Union'ın kendisini hareketi anlatması için davet ettiğini, Cambridge ve Edinburgh'daki üniversitelerde de konuşacağını söyledi.

Das, X'teki paylaşımında "Hintli öğrenciler bu etkinlikleri düzenlemek için bütün emeklerini ortaya koydu ama bu entelektüel düşmanı hükümet benim bu saygın kurumlara gitmemden korktu" dedi.

Partinin bir diğer lideri Ratna Singh de Das'la birlikte davet edildiğini, kendi vize başvurusunun ise birkaç gün önce reddedildiğini belirtti. Singh, yaşananların ülkede ifade özgürlüğünün durumu ve genç seslere tanınan alan konusunda "son derece kaygı verici sorular" doğurduğunu yazdı.

PROTESTOLARI EĞİTİM BAKANINI İSTİFA ETTİRDİ

Hamamböceği Halk Partisi bir şaka olarak başladı, kısa sürede gençlerin yönettiği bir baskı grubuna dönüştü. Temmuzda partinin öncülük ettiği sınav sorusu sızıntısı protestoları Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifasıyla sonuçlandı.

Ekimde Das'ın da aralarında bulunduğu parti liderleri, seçmen kütüklerindeki usulsüzlük iddiaları nedeniyle Baş Seçim Komiseri Gyanesh Kumar'ın istifasını isteyen gösterilerde binlerce kişiyle birlikte gözaltına alındı. Kumar ve Seçim Komisyonu iddiaları reddediyor. Aynı ay Das ve bir başka parti lideri Ashutosh Ranka, Delhi'de yasaklı bir gösteri alanına girdikleri gerekçesiyle 7 gün cezaevinde kaldı.

KURUCUDAN "BANKA SOYSAYDI" GÖNDERMESİ

Partinin kurucusu Abhijeet Dipke, X'te Das'ın "banka soymuş ya da mali dolandırıcılık yapmış olsaydı" Londra'ya uçmasına izin verilebileceğini yazdı. Dipke bu sözlerle, banka borçlarını ödemeyip Hindistan'dan ayrılan milyarderlere gönderme yaptı.

Hindistan'da son yıllarda başka isimler de uçağa bindirilmedi. Eylül 2025'te çevre aktivisti Bhanu Tatak Dublin uçağına, Mart 2022'de ise gazeteci Rana Ayyub Londra uçağına alınmadı.

Kaynak: BBC