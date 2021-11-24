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Hintli öğretmen, eşine olan sevgisinin sembolü olarak Taj Mahal'in bir kopyasını inşa ettirdi - Son Dakika

Hintli öğretmen, eşine olan sevgisinin sembolü olarak Taj Mahal'in bir kopyasını inşa ettirdi

24.11.2021 13:50
Hintli öğretmen, eşine olan sevgisinin sembolü olarak Taj Mahal'in bir kopyasını inşa ettirdi

Hintli öğretmen eşine olan sevgisinin bir sembolü olarak Taj Mahal'in bir kopyasını inşa ettirdi.

Hintli öğretmen eşine olan sevgisinin bir sembolü olarak Taj Mahal'in bir kopyasını inşa ettirdi. Taj Mahal'in üçte bir büyüklüğünde olan aile ev, 3 yılda tamamlandı.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde yaşayan özel eğitim kurumu sahibi ve öğretmen Anand Prakash Chouksey (52), kendisi gibi öğretmen olan eşi Manjusha Chouksey için Taj Mahal'in bir kopyasını inşa ettirdi. 930 metrekarelik mermer evi, eşine olan sevgisinin bir sembolü olduğunu belirten Chouksey, evi turist ziyaretine açmak istediğini ifade etti.Dünya'nın yedi harikasından biri olan Taj Mahal, Babür İmparatoru Shah Jahan tarafından 1631-1653 yılları arasında Uttar Pradesh eyaletinin Agra'daki Yamuna nehri kıyısında, eşi Mumtaz Mahal için bir mezar olarak yaptırılmıştı.


Hintli öğretmen, eşine olan sevgisinin sembolü olarak Taj Mahal'in bir kopyasını inşa ettirdi
Hintli öğretmen, eşine olan sevgisinin sembolü olarak Taj Mahal'in bir kopyasını inşa ettirdi
Hintli öğretmen, eşine olan sevgisinin sembolü olarak Taj Mahal'in bir kopyasını inşa ettirdi
Hintli öğretmen, eşine olan sevgisinin sembolü olarak Taj Mahal'in bir kopyasını inşa ettirdi
Hintli öğretmen, eşine olan sevgisinin sembolü olarak Taj Mahal'in bir kopyasını inşa ettirdi
Hintli öğretmen, eşine olan sevgisinin sembolü olarak Taj Mahal'in bir kopyasını inşa ettirdi
Hintli öğretmen, eşine olan sevgisinin sembolü olarak Taj Mahal'in bir kopyasını inşa ettirdi
Hintli öğretmen, eşine olan sevgisinin sembolü olarak Taj Mahal'in bir kopyasını inşa ettirdi

Madhya Pradesh, India, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Hintli öğretmen, eşine olan sevgisinin sembolü olarak Taj Mahal'in bir kopyasını inşa ettirdi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Hintli öğretmen, eşine olan sevgisinin sembolü olarak Taj Mahal'in bir kopyasını inşa ettirdi - Son Dakika
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