Hırsızlık yapan uyuşturucu baronunu ağırlık bağlayıp denize attılar! Cinayet anı kamerada

Venezuela'da bir süre önce bir uyuşturucu kartelinin yaklaşık 200 kilogramlık kokain sevkiyatına müdahale ederek soymaya çalışan uyuşturucu baronu Reinaldo Fuentes, çetenin diğer üyeleri tarafından korkunç bir şekilde öldürüldü.

ÜSTÜNDEKİLERİ ÇIKARIP TEKNEYE TAŞIDILAR

Uyuşturucuyu çalmaya çalıştıktan sonra misillemeye uğrayan 68 yaşındaki uyuşturucu baronu Reinaldo Fuentes, önce kıskıvrak yakalandı. İntikam almak isteyen çete üyeleri yaklaşık 8 milyon dolar değerindeki kokaini çalmak isteyen Fuentes'i soyup ellerini bağlayarak bir tekneye taşıdı.

KİMİN KAÇIRDIĞI BİLİNMİYOR

68 yaşındaki uyuşturucu baronuna ağırlık bağlayan çete daha sonra soğukkanlılıkla adamı Martinique yakınlarında denize fırlattı. Bünyesinde olduğu Clan del Cartel'de orta düzeyde görev üstlenen Fuentes'i kimlerin kaçırdığı ve denize attığı açıklanmadı.

ALDIKLARI CEVAPTAN TATMİN OLMAMIŞLAR

Uyuşturucu çetesi liderlerinin uyuşturucunun ve paranın kaybolmasından sonra Fuentes'i sorguladığı fakat alınan cevaptan tatmin olmadıkları da belirtildi.