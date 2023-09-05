Hırsızlık yapan uyuşturucu baronunu ağırlık bağlayıp denize attılar! Cinayet anı kamerada - Son Dakika

Hırsızlık yapan uyuşturucu baronunu ağırlık bağlayıp denize attılar! Cinayet anı kamerada

Son Güncelleme: 05.09.2023 09:22

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da uyuşturucu tacirleri arasındaki savaş giderek büyüyor. Yaklaşık 200 kilogram uyuşturucuyu çalmaya çalışan 68 yaşındaki bir uyuşturucu baronu, çete üyeleri tarafından vücuduna ağırlık bağlanarak denize fırlatıldı. Cinayet anları cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Venezuela'da bir süre önce bir uyuşturucu kartelinin yaklaşık 200 kilogramlık kokain sevkiyatına müdahale ederek soymaya çalışan uyuşturucu baronu Reinaldo Fuentes, çetenin diğer üyeleri tarafından korkunç bir şekilde öldürüldü.

ÜSTÜNDEKİLERİ ÇIKARIP TEKNEYE TAŞIDILAR

Uyuşturucuyu çalmaya çalıştıktan sonra misillemeye uğrayan 68 yaşındaki uyuşturucu baronu Reinaldo Fuentes, önce kıskıvrak yakalandı. İntikam almak isteyen çete üyeleri yaklaşık 8 milyon dolar değerindeki kokaini çalmak isteyen Fuentes'i soyup ellerini bağlayarak bir tekneye taşıdı.

Hırsızlık yapan uyuşturucu baronunu ağırlık bağlayıp denize attılar! Cinayet anı kamerada

KİMİN KAÇIRDIĞI BİLİNMİYOR

68 yaşındaki uyuşturucu baronuna ağırlık bağlayan çete daha sonra soğukkanlılıkla adamı Martinique yakınlarında denize fırlattı. Bünyesinde olduğu Clan del Cartel'de orta düzeyde görev üstlenen Fuentes'i kimlerin kaçırdığı ve denize attığı açıklanmadı.

ALDIKLARI CEVAPTAN TATMİN OLMAMIŞLAR

Uyuşturucu çetesi liderlerinin uyuşturucunun ve paranın kaybolmasından sonra Fuentes'i sorguladığı fakat alınan cevaptan tatmin olmadıkları da belirtildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Hırsızlık yapan uyuşturucu baronunu ağırlık bağlayıp denize attılar! Cinayet anı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hırsızlık yapan uyuşturucu baronunu ağırlık bağlayıp denize attılar! Cinayet anı kamerada - Son Dakika
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