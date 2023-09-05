Venezuela'da bir süre önce bir uyuşturucu kartelinin yaklaşık 200 kilogramlık kokain sevkiyatına müdahale ederek soymaya çalışan uyuşturucu baronu Reinaldo Fuentes, çetenin diğer üyeleri tarafından korkunç bir şekilde öldürüldü.
Uyuşturucuyu çalmaya çalıştıktan sonra misillemeye uğrayan 68 yaşındaki uyuşturucu baronu Reinaldo Fuentes, önce kıskıvrak yakalandı. İntikam almak isteyen çete üyeleri yaklaşık 8 milyon dolar değerindeki kokaini çalmak isteyen Fuentes'i soyup ellerini bağlayarak bir tekneye taşıdı.
68 yaşındaki uyuşturucu baronuna ağırlık bağlayan çete daha sonra soğukkanlılıkla adamı Martinique yakınlarında denize fırlattı. Bünyesinde olduğu Clan del Cartel'de orta düzeyde görev üstlenen Fuentes'i kimlerin kaçırdığı ve denize attığı açıklanmadı.
Uyuşturucu çetesi liderlerinin uyuşturucunun ve paranın kaybolmasından sonra Fuentes'i sorguladığı fakat alınan cevaptan tatmin olmadıkları da belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Hırsızlık yapan uyuşturucu baronunu ağırlık bağlayıp denize attılar! Cinayet anı kamerada - Son Dakika