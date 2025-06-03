Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV)lideri Geert Wilders, koalisyon hükümetinden ayrılma kararı aldı. Haber Hollandalı yayıncı NOS'da yer alırken, Wilders'ın ayrılması ile sağcı hükümet dağılmış oldu.
Wilders'in açıklamasına göre, partisi Özgürlük Partisi (PVV) iktidardaki koalisyondan ayrılacak. Bu ise hükümetin dağılması anlamına geliyor. Wilders, konuya ilişkin açıklamasında, koalisyon ortaklarının sığınmacı göçünü durdurma konusundaki görüşlerini benimsemediğini belirtti. Wilders, geçen hafta bu konu hakkında "derhal destek" talebinde bulunmuştu.
Wilders, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "İltica planlarımızın altında hiçbir imza yok. PVV, koalisyondan ayrılıyor" ifadelerini kullandı.
Wilders, Başbakan Dick Scoof'a partisine mensup tüm bakanların hükümetten ayrılacağını söylediğini bildirdi. AFP haber ajansı, bunun Hollanda'da erken seçimlerin yapılmasını olası hale getirdiği değerlendirmesini paylaştı.
Son Dakika › Dünya › Hollanda'da hükümet düştü - Son Dakika
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