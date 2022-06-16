Hollanda istihbaratı: Rus ajanının Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne girişi engellendi - Son Dakika
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Hollanda istihbaratı: Rus ajanının Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne girişi engellendi

16.06.2022 16:51
Hollanda istihbaratı: Rus ajanının Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne girişi engellendi

Hollanda Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi (AIVD), Rus ajanının Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (ICC) girişini engellediğini duyurdu.

Hollanda Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi (AIVD), Rus ajanının Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (ICC) girişini engellediğini duyurdu.

Olay, Nisan ayında meydana geldi. AIVD'den yapılan açıklamada, "AIVD, Brezilya'dan sahte kimlikle gelen bir Rus istihbarat görevlisinin Lahey'deki ICC'ye girişini engelledi" denildi. Ajanın Brezilya kimliği kullandığı, kimlikteki ismin Viktor Muller Ferreira olduğu ancak gerçek isminin ise Sergey Vladimiroviç Çerkasov olduğu aktarıldı. Çerkasov'un Rus istihbaratı GRU için çalıştığı, belirtildi. Öte yandan Çerkasov'un Hollanda tarafından istenmeyen kişi ilan edildiği bilgisi paylaşıldı.


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Kaynak: DHA

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Hollanda, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hollanda istihbaratı: Rus ajanının Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne girişi engellendi - Son Dakika

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