- Hong Kong'da son 140 yılın en şiddetli yağışı: 2 ölü, 110 yaralı

Shenzhen'de 1952'den bu yana en şiddetli yağış

HONG KONG - Hong Kong'da Haikui Tayfunu nedeniyle son 140 yılın en şiddetli yağışı etkili oldu, 2 kişi hayatını kaybetti, 110 kişi yaralandı. Çin'in Shenzhen kentinde ise 1952'den bu yana en şiddetli yağış görüldü.

Çin'e bağlı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Haikui Tayfunu etkili oldu. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar sel sularında sürüklendi. Alışveriş merkezleri, metro istasyonları ve altgeçitler sular altında kaldı. Bir metro hattında seferler durdurulurken, Hong Kong ile Kowloon bölgesini bağlayan tüneli su bastı. Mahsur kalanların sel sularına kapılmamak için yüksek yerlere tırmanmaya çalıştığı, bazı yollardaki araçların güçlükle ilerlediği görüldü. Hong Kong polisi farklı noktalarda 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Hong Kong Hastane Otoritesi ise sel nedeniyle 110 kişinin yaralandığını aktardı. Okullarda bugün eğitime ara verilirken, iş yerleri kapatıldı. Hong Kong borsası da sabah işlemleri için açılmadı. Hong Kong Meteoroloji Gözlem Merkezi, gece saatlerinde etkili olan yağış miktarını 158,1 milimetre olarak açıklarken, bunun kayıtların tutulmaya başlandığı 1884'ten bu yana görülen en yüksek yağış miktarı olduğunu belirtti.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimine bağlı farklı departmanlar, selle mücadele ve selden etkilenen bölgelere yardım çalışmalarını yürütmek için harekete geçti. Riskli noktalarda bulunanların yağışlardan korunabilmeleri için 12 geçici barınak gece geç saatlerde hizmete alındı.

Hong Kong'da dün şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle alarm verilmişti.

Shenzhen kentinde rekor yağış

Çin kıtasında da etkili olan tayfun, Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde hayatı olumsuz etkiledi. 17 milyondan fazla kişinin kentte tüm okullarda eğitime ara verilirken, bazı metro istasyonları ve iş yerleri kapatıldı. Shenzhen tren istasyonunda 100'ün üzerinde kişinin mahsur kaldığı öğrenildi. Kente gece saatlerinde düşen yağış miktarı 465,5 milimetreye ulaşırken, bunun kayıtların tutulmaya başlandığı 1952'den bu yana en yüksek seviye olduğu belirtildi.

Guangdong'da uçuşlar iptal

Çin Meteoroloji İdaresi Guangdong eyaletinin orta ve güneybatı kesimlerindeki sağanak yağışların yarın erken saatlere kadar sürmesinin beklendiğini açıkladı. Yaklaşık 127 milyon kişinin yaşadığı eyalette yüzlerce uçuşun iptal edildiği aktarıldı.

Öte yandan Haikui Tayfunu, Çin'in doğu kesimindeki Fujian eyaleti kıyılarına salı günü ulaşmıştı. Eyalette 116 kişi yaralanırken, 260 bin evin elektriksiz kaldığı açıklanmıştı.