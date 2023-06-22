Hunter Biden, vergi suçlamaları ve silah bulundurma suçlamalarıyla ilgili Adalet Bakanlığı ile anlaşmasına ilişkin mahkemeye çıkacak - Son Dakika
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Hunter Biden, vergi suçlamaları ve silah bulundurma suçlamalarıyla ilgili Adalet Bakanlığı ile anlaşmasına ilişkin mahkemeye çıkacak

Hunter Biden, vergi suçlamaları ve silah bulundurma suçlamalarıyla ilgili Adalet Bakanlığı ile anlaşmasına ilişkin mahkemeye çıkacak

22.06.2023 16:40

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, vergi suçlamaları ve uyuşturucu kullandığı dönemde silah sahibi olmakla ilgili kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda Adalet Bakanlığı ile anlaşmasına ilişkin 26 Temmuz'da mahkemeye çıkacak. Delaware eyaletinin Wilmington kentindeki bir federal adliyede hakim karşısına çıkacak olan Hunter Biden, iki vergi suçlaması ve bir de yasa dışı şekilde silah bulundurma ile ilgili kendisine yöneltilen üç federal suçlama konusunda, Adalet Bakanlığı ile anlaşmıştı. Anlaşmaya, başta eski ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere Cumhuriyetçiler tepki göstermiş, anlaşmanın 'çifte standartlı bir adalet sistemini afişe ettiğini' savunmuştu.

NEW ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, vergi suçlamaları ve uyuşturucu kullandığı dönemde silah sahibi olmakla ilgili kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda Adalet Bakanlığı ile anlaşmasına ilişkin 26 Temmuz'da mahkemeye çıkacak.

Bir mahkeme belgesine göre, Hunter Biden'ın, kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin Adalet Bakanlığıyla anlaşmasıyla ilgili ilk mahkemeye çıkacağı tarih, 26 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00 olarak belirlendi.

Delaware eyaletinin Wilmington kentindeki bir federal adliyede hakim karşısına çıkacak olan Hunter Biden, iki vergi suçlaması ve bir de yasa dışı şekilde silah bulundurma ile ilgili kendisine yöneltilen üç federal suçlama konusunda, Adalet Bakanlığı ile anlaşmıştı.

Avukatı Christopher Clark, Hunter Biden'ın vergi ödemelerini beyan etmemesiyle ilgili sorumluluğunu üstleneceğini, yasa dışı silah bulundurmaya ilişkin suçlamayla ilgili de rehabilitasyona yönelik farklı bir süreç yürütüleceğini aktarmıştı.

Anlaşmaya, başta eski ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere Cumhuriyetçiler tepki göstermiş, anlaşmanın "çifte standartlı bir adalet sistemini afişe ettiğini" savunmuştu.

Kaynak: AA
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