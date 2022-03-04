IAEA uyardı: Zaporjiya Nükleer Santrali'nde güç kullanmayı derhal durdurun - Son Dakika
Üye Girişi

IAEA uyardı: Zaporjiya Nükleer Santrali'nde güç kullanmayı derhal durdurun

04.03.2022 12:30
IAEA uyardı: Zaporjiya Nükleer Santrali'nde güç kullanmayı derhal durdurun

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) bugün yaptığı uyarı açıklamasında, Zaporjiya Nükleer Santrali'nde güç kullanımının derhal durdurulmasını ve bir reaktörün vurulması halinde çok ciddi tehlike ortaya çıkacağını belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) bugün yaptığı uyarı açıklamasında, Zaporjiya Nükleer Santrali'nde güç kullanımının derhal durdurulmasını ve bir reaktörün vurulması halinde çok ciddi tehlike ortaya çıkacağını belirtti. Ukrayna nükleer santrallerinin yönetiminde bulunan Energoatom Başkanı Petro Kotin, bugün nükleer santralde bir felaket yaşanması durumunda bunun Çernobil'in altı katı büyüklüğünde olacağı konusunda uyardı.

IAEA açıklamasında "Ukrayna bugün Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (IAEA) Zaporjiya Nükleer Santrali'nin (NPP) sahasının dün bombalandığını bildirdi. Genel Direktör Rafael Mariano Grossi, derhal Başbakan Denys Shmyhal, ülkenin ulusal nükleer düzenleyicisi ve operatörü ile ciddi durum hakkında konuştu. Genel Müdür Grossi, güç kullanımının durdurulması için çağrıda bulundu ve herhangi bir reaktörün vurulması durumunda ciddi tehlike konusunda uyardı" ifadeleri yer aldı. Santralde dün akşam meydana gelen vurulma olayıyla ilgili IAEA, Olay ve Acil Durum Merkezini (IEC) tam yanıt durumuna geçirdiğini vurguladı. IAEA Genel Direktörü Grossi'nin bugün basın açıklaması yapması bekleniyor.

FELAKET, ÇERNOBİL'İN 6 KATI OLUREnergoatom Başkanı Kotin bugün yaptığı açıklamada Çernobil felaketinin bir güç ünitesinden kaynaklandığını Zaporjiya Nükleer Santrali'nde 6 tane güç ünitesi olduğunu ve herhangi bir felaket olduğunda Çernobil'in altı katı olacağını belirtti.


YORUMLAR
500

Çernobil, Ukrayna, Nükleer, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya IAEA uyardı: Zaporjiya Nükleer Santrali'nde güç kullanmayı derhal durdurun - Son Dakika


Son Dakika
12:18 Pakistan'da hain saldırı! Cami içerisinde en az 30 kişi yaşamını yitirdi
12:17 Ukrayna-Rusya savaşına Dünya Bankası'nın yorumu: Savaş uzarsa gıda fiyatları büyük bir sorun olacak
12:14 Ukraynalı yetkililerden saldırı düzenlenen nükleer santral açıklaması: Patlarsa, Çernobil'in 10 katı büyüklüğünde olacak
11:57 Akrep Nalan son yolculuğuna uğurlanırken, köpeği uzaktan izledi
11:57 Akaryakıta her gün zam gelirken, AK Partili Cahit Özkan'dan ilginç iddia: Benzin ve mazotu en ucuza satan ülkeyiz
11:54 Ethem Sancak, Rus kanalına konuştu: NATO kanserdir, SİHA'ların böyle kullanılacağını bilmiyorduk, Rusya düşerse Türkiye bölünür!
11:52 Rus televizyon kanalı "savaş" dedi, Başsavcılık, kanalı kapattı
11:46 Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'ye şaşırtan mesaj! Sosyal medyadan paylaşıp, savcılığa koştu
11:45 Babası horozunu satınca intihar etmek istedi: Horozu getirilince çatıdan indi!
11:43 Ona neden "Akrep" dendi? Hayatını kaybeden Akrep Nalan'ın lakabı herkesin merak konusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 12:37:37. #1.13#
SON DAKİKA: IAEA uyardı: Zaporjiya Nükleer Santrali'nde güç kullanmayı derhal durdurun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement