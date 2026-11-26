İbiza'nın kuzeydoğusunda Malta bandıralı petrol tankeri battı, 1 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Algeciras'tan hareket eden 1,2 milyon litre ham petrol yüklü Malta bandıralı tanker İbiza'nın kuzeydoğusunda battı. Kazada 17 mürettebattan 1 kişi yaşamını yitirdi; İbiza Adası Konseyi Başkanı Vicent Mari deniz kirliliği riski nedeniyle ekiplerin bölgede çalıştığını söyledi.
İSPANYA'nın İbiza Adası açıklarında ham petrol yüklü tankerin batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
İspanya'nın güneyindeki Algeciras Limanı'ndan hareket eden 1,2 milyon litre ham petrol yüklü Malta bandıralı tankerin İbiza Adası'nın kuzeydoğusunda battığı bildirildi. Yetkililer, tankerdeki 17 mürettebattan 1'inin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
İbiza Adası Konseyi Başkanı Vicent Mari, olayı yakından takip ettiklerini söyleyerek, "Deniz kirliliği riski nedeniyle acil durum ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor" ifadesini kullandı.
Kaynak: DHA
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