İngiltere'de 19 yaşındayken piyangodan yaklaşık 10 milyon sterlin kazanan Michael Carroll'ın hayatı kısa sürede değişti. Genç yaşta milyonlara kavuşan Carroll, sekiz yıl içinde servetini tüketti ve yeniden eski işine döndü.
Michael Carroll, 2002 yılında henüz 19 yaşındayken çöpçü olarak çalıştığı dönemde 9.7 milyon sterlinlik büyük ikramiyeyi kazandı. O dönem yaklaşık 10 milyon sterline karşılık gelen ödül, İngiltere'de uzun süre konuşuldu.
Carroll, kazandığı parayı uyuşturucu, kumar, partiler ve kadınlara harcadı. Lüks yaşam süren genç milyonerin serveti yıllar içinde hızla eridi. Kısa sürede iflas bayrağını çeken Carroll, yeniden çöpçülük yapmaya başladı.
Son Dakika › Dünya › İbretlik bir hikaye daha: Para suyunu çekince eski işine geri döndü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)