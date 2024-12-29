İklim Değişikliği: Bu Yıl 41 Gün Daha Tehlikeli Sıcaklık

Dünya

BİLİM insanları, iklim değişikliğinin etkileriyle bu yıl dünya genelinde 41 gün daha fazla tehlikeli sıcaklık seviyesine ulaşıldığını açıkladı.

Uluslararası bilim insanlarının bir araya geldiği World Weather Attribution (WWA) ekibinin 2024 yılına dair analizleri, insan kaynaklı faaliyetlerin aşırı sıcak günlerin artışındaki belirleyici rolünü ortaya koydu. Analize göre, insan faaliyetlerinin yol açtığı iklim değişikliği bu yıl dünya çapında 41 gün daha fazla tehlikeli seviyede sıcak gün yaşanmasına sebep oldu.

İklim değişikliği kaynaklı aşırı hava olayları bu yıl en az 3 bin 700 insanın hayatını kaybetmesine yol açarken, 26 hava olayını daha şiddetli hale getirdi.

Uzmanlar, tüm ülkelerin 2025 ve sonrasına yönelik hazırlıklarını hızlandırması gerektiğini söylüyor. Aşırı hava koşullarıyla dolu bir geleceği önlemek için fosil yakıtlardan uzaklaşılması gerektiğini kaydeden uzmanlar, iklim değişikliğiyle mücadelenin bir an önce güçlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.