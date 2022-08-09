ABD Başkanı Biden'ın ceketini dahi giyemediğini gören Amerikan askeri şaşkına döndü

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Amerika Birleşik Devletleri'nin 'nin 46. Başkanı olan 79 yaşındaki Joe Biden, bir süredir dünya basınında yaşadığı talihsiz anlarla konuşuluyor. İlerlemiş yaşında rağmen Biden, 2024'te düzenlenecek başkanlık seçimleri için şimdiden bir dönem daha aday olmayı planlıyor.

CEKETİ GİYEMEYİNCE EŞİ YARDIM ETTİ

Son olarak ABD basınına yansıyan görüntülerde Başkan Biden'ın helikopterden indikten sonraki görüntüleri gündem oldu. Kameralara yansıyan o anlarda ceketini giyemediği görülen Joe Biden'ın eşinden yardım istediği görüldü. Eşinin yardımı ile ceketi giyen Biden, çok konuşulacak bir an daha yaşadı.

GÖZLÜĞÜNÜ DE DÜŞÜRDÜ

Ceketini giydikten sonra gideceği alana doğru birkaç adım atan Biden, bu sefer de gözlüğünü düşürdü. Biden'ın o anları da kameraya yansırken, muhalifler Başkan'ın bir dönem daha görevde bulunmasının ülke adına sorun çıkaracağına inanıyor.