Amerika Birleşik Devletleri'nin 'nin 46. Başkanı olan 79 yaşındaki Joe Biden, bir süredir dünya basınında yaşadığı talihsiz anlarla konuşuluyor. İlerlemiş yaşında rağmen Biden, 2024'te düzenlenecek başkanlık seçimleri için şimdiden bir dönem daha aday olmayı planlıyor.
Son olarak ABD basınına yansıyan görüntülerde Başkan Biden'ın helikopterden indikten sonraki görüntüleri gündem oldu. Kameralara yansıyan o anlarda ceketini giyemediği görülen Joe Biden'ın eşinden yardım istediği görüldü. Eşinin yardımı ile ceketi giyen Biden, çok konuşulacak bir an daha yaşadı.
Ceketini giydikten sonra gideceği alana doğru birkaç adım atan Biden, bu sefer de gözlüğünü düşürdü. Biden'ın o anları da kameraya yansırken, muhalifler Başkan'ın bir dönem daha görevde bulunmasının ülke adına sorun çıkaracağına inanıyor.
Son Dakika › Dünya › ABD Başkanı Biden'ın ceketini dahi giyemediğini gören Amerikan askeri şaşkına döndü - Son Dakika