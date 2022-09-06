Johnson, Başbakanlık konutundan ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Johnson, Başbakanlık konutundan ayrıldı

06.09.2022 11:21

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu sabah veda konuşmasını yaparak İngiltere Başbakanlık Konutu olan 10 Downing Street'ten ayrıldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu sabah veda konuşmasını yaparak İngiltere Başbakanlık Konutu olan 10 Downing Street'ten ayrıldı. Başbakan olarak son konuşmasında Johnson evcil hayvanları Dilyn ve Larry'e bakıcılık yapanlara teşekkür ederek "Dilyn ve Larry ara sıra yaşadıkları zorlukları arkalarında bırakabiliyorlarsa Muhafazakar Parti de bırakabilir" dedi.

Başbakanlık görevini devretmek için Kraliçe Elizabeth'in dinlendiği İskoçya'daki kraliyet konutlarından biri olan Balmoral Kalesi'ne gidecek olan Johnson, veda konuşmasının ardından Downing Street konutundan alkışlarla ayrıldı. Veda konuşmasında hükümetinin gerçekleştirdiği Brexit, Kovid-19 aşılama kampanyası ve Ukrayna savaşına gibi önemli kilometre taşlarına değinen Johnson köpekleri Dilyn ve Larry üzerinden partisine mesaj verdi. Johnson konuşmasında "Köpek Dilyn de dahil olmak üzere son üç yılda bana ve aileme çok iyi baktığınız için bu binada arkamdaki herkese teşekkür ederim. Dilyn ve Larry ara sıra yaşadıkları zorlukları arkalarında bırakabiliyorlarsa Muhafazakar parti de bırakabilir" dedi.İngiltere'nin üçüncü kadın Başbakanı Liz Truss, Kraliçe Elizabeth'le görüşmek için İskoçya'daki Balmoral Kalesi'ne gitmesi bekleniyor.

YORUMLAR
500
Türkiye ile ilgili 'mülteci' vaatleri tartışma konusu olan Lizz Truss'a Boris Johnson'dan destek: Attıkları her adımda yanlarındayım Türkiye ile ilgili 'mülteci' vaatleri tartışma konusu olan Lizz Truss'a Boris Johnson'dan destek: Attıkları her adımda yanlarındayım Eski İngiltere Başbakanı Johnson: 'Liz Truss'u destekleyeceğim' Eski İngiltere Başbakanı Johnson: 'Liz Truss'u destekleyeceğim'
Kaynak: DHA

Boris Johnson, Başbakanlık, England, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Johnson, Başbakanlık konutundan ayrıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:50 Malezya'da ölüm ve kırbaç cezaları 2023'te kaldırılacak!
10:44 Dolar/TL, güne yükselişle başladı! 18,23 seviyesinden işlem görüyor
10:41 Ucuza ev almak istedi, 198 bin TL dolandırıldı!
10:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Batı'ya doğal gaz akışını kesmesini değerlendirdi: Avrupa bu kışı ciddi sıkıntıyla geçirecek, Türkiye sorun yaşamaz
10:38 Melih Gökçek'in kanalında yapılan "Hayat pahalılığı" isyanı, sunucuyu terletti!
10:37 Milli voleybolcular Hande Baladın ve Zehra Güneş'in ayna karşısında verdiği poza beğeni yağdı
10:24 PKK üyesi kadın terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak tutuklandı
10:23 Canlı yayında "ekonomi" gerilimi! Cem Küçük ve Ersan Şen birbirine girdi
10:14 Eşiyle boşanma aşamasında olan kadın oğlu tarafından vuruldu! Silahı babası vermiş
10:07 Motorine 77 kuruşluk zam kapıda! Bu gece yarısından sonra etkili olması bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 11:21:23. #1.12#
SON DAKİKA: Johnson, Başbakanlık konutundan ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement