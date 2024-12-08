İngiltere Başbakanı Starmer\'den Suriye Açıklaması

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İNGİLTERE Başbakanı Keir Starmer, Suriye'de beklenmedik gelişmeler yaşandığını söyledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Starmer, bölgedeki müttefiklerle iletişim halinde olduklarını belirterek, "Suriye halkı, Esad'in barbar rejimi altında çok acı çekti. Gidişini olumlu karşılıyoruz" dedi.

Suriye'de barış ve istikrarın sağlanması ile siyasi çözüme odaklandıklarını kaydeden Starmer, "Tüm tarafları, sivilleri ve azınlıkları korumaya, gelecek saatlerde ve günlerde ihtiyaç sahiplerine hayati yardımların ulaşmasını sağlamaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.