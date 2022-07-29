Damattan geline akılalmaz şaka! Herkes boşanmalarını istiyor - Son Dakika
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Damattan geline akılalmaz şaka! Herkes boşanmalarını istiyor

29.07.2022 09:48
Damattan geline akılalmaz şaka! Herkes boşanmalarını istiyor

İngiltere'de yaşanan bir düğünde damadın geline yaptığı şaka, salonu şaşkına çevirdi. Geline dönen damat, "O makyajla yüzün bir mağaza mankeni" gibi sözlerini sarf edince davetliler dahil herkes buz kesti.

Düğünlerde son dönemde gerçekleştirilen danslar ve uygulamalar, basında sık sık haber olmaya başladı. İngiltere'deki bir düğünde damadın yaptığı şaka ise az kalsın düğünün iptal olmasına neden oluyordu.

"YÜZÜN MAĞAZA MANKENİ GİBİ"

Damat, hemen yan tarafında oturan 30 yaşındaki geline döndükten sonra, "Yüzündeki makyajla bir mağaza mankenine benziyorsun" ifadelerini kullandı. Herkesin bu esprisine gülmesini bekleyen damat, karşılaştığı manzara nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı.

AİLESİNDEN TEPKİ GELDİ

Damadın şakası nedeniyle müstakbel eşiyle arası bozuldu. Ayrıca gelinin ailesi de damatlarının yaptığı şakaya büyük tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları ise genç kadının hemen boşanması gerektiği şeklinde yorumlarda bulundu.

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Damatlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Damattan geline akılalmaz şaka! Herkes boşanmalarını istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Damattan geline akılalmaz şaka! Herkes boşanmalarını istiyor - Son Dakika
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