İngiltere'de Türk berber dükkanlarına kara para operasyonu - Son Dakika
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İngiltere'de Türk berber dükkanlarına kara para operasyonu

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İngiltere polisi, suç örgütlerinin paravan olarak kullandığı iddia edilen Türk berber dükkanlarına kara para aklama operasyonu düzenledi. 33 işyerine yapılan baskında 500.000 sterlinin üzerinde yasa dışı para ele geçirildi ve 7 kişi tutuklandı. Operasyon, berber dükkanlarının yasa dışı faaliyetler için kullanıldığı iddiasına yönelikti.

03.04.2025 09:13
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İngiltere polisi, kara para aklama faaliyetlerine karşı düzenlediği operasyonda Türk berber dükkanlarına baskın düzenledi ve 500.000 sterlinden fazla yasa dışı paraya el koydu.

Polis kameralarından alınan görüntülerde, ekiplerin suç örgütleri tarafından paravan olarak kullanılan berberlere baskın anları kaydedildi. Geçen ay 33 işyerine düzenlenen operasyonda yedi kişi tutuklandı.

Operasyon Machinize adı verilen bu çalışma, West Mercia Polisi, Ticaret Standartları, İtfaiye, Göçmenlik Bürosu ve Gelir İdaresi tarafından ortaklaşa yürütüldü. Operasyon, berber dükkanlarını dolandırıcılık, kara para aklama ve yasa dışı mal satışı için kullanan çetelere karşı başlatıldı.

Dedektif Müfettiş Dan Fenn şunları söyledi: "Organize suç grupları, yasa dışı para akışını gizlemek için berber dükkanları gibi yasal işletmeleri kullanıyor. Bu iş yerlerinin yüksek nakit cirosu, yasadışı faaliyetleri gizlemek için idealdir. Bu operasyonla suç şebekelerine açık bir mesaj veriyoruz: toplumumuzda suç faaliyetlerine izin vermeyeceğiz."

Operasyonda halktan gelen ihbarlar önemli rol oynadı. Polis, kara para aklamaya karışan işletmelerle ilgili bilgisi olan vatandaşları ihbarda bulunmaya teşvik ediyor.

Uyuşturucu uzmanı Gary Carroll, suçluların Türk berber formatını taklit etme eğiliminde olduğunu belirtti: "Bir suç grubu başka bir grubun başarılı olduğunu görünce onu taklit eder. Toplum olarak nakit kullanımından uzaklaşsak da, berberler hâlâ büyük ölçüde nakit temelli çalışıyor ve düşük ücretler sayesinde bunu sürdürebiliyorlar. Ayrıca bu sektör, gıda işletmelerinde olduğu gibi düzenli denetimlere tabi değil."

Kendini "Türk berberi" olarak tanıtan dükkanların çoğu aslında Kürtler ve Arnavutlar gibi farklı milliyetler tarafından işletiliyor. Carroll, bu dükkanların artışını uyuşturucu ticareti ile ilişkilendiriyor.

2022'de insan kaçakçısı Hewa Rahimpur'un tutuklanması, berber dükkanı patlamasının arkasındaki karanlık gerçeği ortaya çıkardı. Rahimpur, küçük teknelerle 10.000 göçmeni Fransa'dan İngiltere'ye getirmekten şüphelenilerek yakalandı. Çetesi geçişlerden 13 milyon sterlin kazanmıştı ve bu parayı Kuzey Londra'daki berber dükkanı aracılığıyla aklıyordu.

Artan suç iddialarına karşın, birçok dürüst berber sahibi lekelenmekten şikayetçi. Tunbridge Wells'te Pasha adlı berberi işleten Reeza Jafari: "İnsanlar Türk berberi işletiyorsanız organize suçla bağlantınız olduğunu düşünüyor. Çoğu durumda bu doğru değil. Biz sadece herkes gibi geçimimizi sağlamak istiyoruz. Ancak az sayıdaki kötü örnek, hepimizi kötü gösteriyor," dedi.

İngiltere'de Türk berber dükkanlarına kara para operasyonu
İngiltere'de Türk berber dükkanlarına kara para operasyonu
İngiltere'de Türk berber dükkanlarına kara para operasyonu
İngiltere\'de Türk berber dükkanlarına kara para operasyonu

İngiltere, Güvenlik, Ekonomi, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de Türk berber dükkanlarına kara para operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Uuu bbb:
    çok iyi olmuş 2 0 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Nerde Türk var, orda rezalet var. 1 0 Yanıtla
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